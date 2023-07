L’UE vient de soutenir une importante loi sur la conservation de la nature. Voici ce que cela signifie. – National

Le parlement de l’Union européenne a soutenu mercredi un plan majeur de protection de la nature et de lutte contre le changement climatique lors d’un vote cliffhanger qui mettait en jeu les références vertes mondiales du bloc des 27 nations.

Après des semaines de lobbying intense contre le plan, la législature a toujours soutenu les grandes lignes d’un projet de loi de la Commission européenne lors d’un vote extrêmement mince de 324 voix contre 312 avec 12 abstentions.

Le plan est un élément clé du fameux Green Deal européen de l’UE qui vise à établir les objectifs les plus ambitieux au monde en matière de climat et de biodiversité et à faire du bloc le point de référence mondial sur toutes les questions climatiques.

Le vote « marque une étape importante dans notre engagement à réaliser le Green Deal », a déclaré l’eurodéputé Mohammed Chahim du groupe socialiste.

Les plans proposés par la Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, fixent des objectifs de restauration contraignants pour des habitats et des espèces spécifiques, dans le but de couvrir au moins 20 % des zones terrestres et marines de la région d’ici 2030.

Après des semaines de marchandage intense et malgré l’opposition farouche du plus grand groupe de la législature, le Parti populaire européen, le plan a survécu au vote très attendu au Parlement européen à Strasbourg, en France.

L’opposition chrétienne-démocrate du PPE a également souligné la lutte fondamentale en Europe sur la manière de traiter les questions climatiques. Malgré la succession de sécheresses, d’inondations et de vagues de chaleur qui frappent de plus en plus d’innombrables régions en Europe, le PPE a voulu mettre un terme à cette action environnementale et se concentrer avant tout sur la compétitivité économique au cours des cinq prochaines années.

Avec d’autres conservateurs et la droite dure, il a déclaré que les plans compromettraient la sécurité alimentaire, alimenteraient l’inflation et nuiraient aux agriculteurs. Des milliers de scientifiques et même des entreprises multinationales ont plutôt plaidé pour soutenir les plans proposés.

« La campagne de désinformation et les tentatives de faire dérailler la loi sur la restauration de la nature par les dirigeants du PPE et leurs amis d’extrême droite ont échoué », a déclaré le chef des Verts, Terry Reintke. « Il est maintenant temps de retrousser nos manches et de revenir à une politique constructive et consensuelle. »

En plus du vote global, les législateurs ont également voté sur plus de 100 amendements pour rendre le plan plus flexible. Les amendements approuvés feront l’objet de négociations avec les États membres qui prendront des mois avant qu’une loi finale puisse être approuvée.

La Commission européenne souhaite que la loi sur la restauration de la nature soit un élément clé du Green Deal, car il est nécessaire que l’accord global ait un impact maximal. D’autres disent que si l’UE échoue sur la loi sur la restauration de la nature, cela indiquerait une lassitude générale sur les questions climatiques.

