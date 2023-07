L’UE veut vous protéger de l’IA. Certaines entreprises ne sont pas satisfaites

L’Union européenne sévit contre l’intelligence artificielle, et certaines entreprises n’en sont pas très satisfaites. Un certain nombre d’entreprises de premier plan dans l’UE ont critiqué un projet de loi sur l’IA récemment adopté dans une lettre ouverte publiée vendredi. Dans la lettre, plus de 150 dirigeants affirment que la législation mettrait en péril la concurrence et la souveraineté technologique « sans relever efficacement les défis auxquels nous sommes et serons confrontés ».

Les dirigeants de l’entreprise, dont certains travaillent chez Airbus, ARM, Meta, Mistral AI, Renault et Ubisoft, entre autres, ont déclaré que la législation adoptée par le Parlement européen imposerait un coût de conformité et un risque de responsabilité disproportionnés aux entreprises développant des systèmes d’IA, étouffant efficacement concurrence pendant une période critique de croissance.

« L’IA générative est le type de technologie qui sera déterminante pour la capacité de performance et donc l’importance des différentes régions : les États dotés des grands modèles linguistiques les plus puissants auront un avantage concurrentiel décisif », a déclaré le lettre dit.

Le Parlement européen a adopté l’avant-projet Loi sur l’intelligence artificielle le 14 juin. La législation exige que les modèles d’IA des entreprises passent par des évaluations des risques et répondent aux exigences de transparence.

Les entreprises utilisent l’IA dans leurs opérations depuis des années, mais le battage médiatique autour des grands modèles de langage et des produits d’IA générative a explosé depuis l’introduction du chatbot ChatGPT d’OpenAI à la fin de l’année dernière. Google a sorti son propre chatbot, Bard ; Microsoft a déployé son propre chatbot Bing alimenté par l’IA ; et Meta et teste son propre bot pour Instagram.

L’IA peut désormais écrire des e-mails pour vous, faire des achats pour vous, vous embaucher ou rejeter votre candidature, ou suivre votre sommeil. Mais la mise en œuvre généralisée de l’IA a également suscité des inquiétudes.

Les législateurs de l’UE et des États-Unis tentent de comprendre comment réglementer l’IA, et même les dirigeants d’entreprise dont la technologie serait réglementée ont mis en garde contre les risques de l’IA pour l’humanité.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle l’IA s’est développée et a évolué au cours des derniers mois, les entreprises européennes ont demandé la mise en œuvre d’une réglementation à la hauteur du « rythme rapide du développement technologique ».

Le Parlement européen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

