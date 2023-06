L’UE veut scinder l’activité publicitaire de Google

La Commission européenne s’attaque une fois de plus à Google et cette fois-ci, il s’agit de l’activité publicitaire de l’entreprise. Les responsables européens ont une fois de plus trouvé des preuves d’actes répréhensibles dans le domaine de la publicité.

Étant donné que Google est à peu près à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement dite adtech, l’entreprise utilise sa position dominante sur le marché pour favoriser ses propres services d’intermédiation. Chose intéressante, le ministère américain de la Justice poursuit également Google pour son activité publicitaire et souhaite la scinder car il monopolise illégalement le marché.

Google a mis en place des services à la fois pour les annonceurs et les éditeurs. De plus, Google a créé une bourse d’annonces appelée AdX, qui est souvent favorisée par les deux autres services liés aux annonceurs et aux éditeurs. En bref, Google est du côté de l’achat et de la vente.

Premièrement, AdX est en mesure d’enchérir une fois que tous les enchérisseurs ont déjà placé leurs enchères et deuxièmement, Google est informé à l’avance des meilleures offres des concurrents. Du côté de l’offre, Google Ads place des enchères presque exclusivement sur sa plateforme d’échange AdX.

Les responsables européens sont convaincus que Google n’agira pas de lui-même. La Commission européenne doit donc intervenir et potentiellement démanteler les activités publicitaires de Google. Google a encore le temps de faire appel, mais s’il échoue, il risque une rupture potentielle et une amende de 10% de son chiffre d’affaires mondial annuel.

