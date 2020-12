Depuis les attentats meurtriers de Paris il y a cinq ans impliquant des combattants de retour de Syrie, l’UE a été frappée à plusieurs reprises par des actions extrémistes. En 2019, sept attentats terroristes djihadistes ont été commis dans l’UE et deux fois plus de complots ont été contrecarrés par les forces de l’ordre.

La commission estime que 5 000 résidents de l’UE se sont rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre des groupes djihadistes, dont 1 500 qui sont toujours dans la région et pourraient revenir avec des plans pour atteindre des cibles européennes.

Dans ses propositions, la Commission a exhorté les pays de l’UE à garantir l’interopérabilité de leurs systèmes d’information et à partager des informations sur les combattants étrangers afin de procéder à des contrôles ciblés efficaces et systématiques.

La France a déjà réintroduit les contrôles aux frontières depuis les attentats de Paris et prévoit de renforcer encore sa présence policière et militaire sur ses propres frontières. Plus récemment, l’Autriche, la Suède et le Danemark ont ​​également réintroduit des contrôles renforcés pour des raisons de sécurité.