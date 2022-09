L’UE veut rendre les appareils mobiles plus durables et plus faciles à réparer

Dans un nouveau projet de proposition, la Commission européenne étudiera la possibilité d’obliger les fabricants de smartphones et de tablettes à rendre leurs appareils plus durables et plus faciles à remplacer. Cette proposition vise à limiter les déchets électroniques et si elle est adoptée, la commission affirme qu’elle réduira les déchets de carbone équivalents à 5 millions de voitures dans les rues.

Le projet se concentre sur les batteries et les pièces de rechange. Les fabricants seront contraints de fournir au moins 15 composants essentiels pour chaque appareil, cinq ans après sa sortie. Ces pièces comprennent les batteries, les écrans, les chargeurs, les coques arrière, les plateaux de carte mémoire/carte SIM.

De plus, la législation proposée demande aux fabricants d’assurer soit une rétention de capacité de batterie de 80 % après 1 000 cycles de charge, soit de fournir des batteries pendant cinq ans. Les mises à jour logicielles ne devraient pas non plus avoir d’effet négatif sur la durée de vie de la batterie. Cependant, ces règles ne s’appliqueront pas aux appareils de sécurité et aux appareils enroulables/pliables.

La Coalition environnementale sur les normes (ECOS) affirme que même si le projet semble raisonnable et encourageant, il devrait aller encore plus loin. Par exemple, l’organisme estime que les consommateurs devraient avoir droit à la fois au remplacement de la batterie au cours du cycle de vie de cinq ans et à la garantie qu’elle durerait au moins 1 000 cycles de charge complets. Cela suggère également que les consommateurs devraient pouvoir réparer leurs appareils sans recourir à l’aide d’un professionnel.

Si tout se passe comme prévu, la commission introduira de nouvelles étiquettes similaires aux téléviseurs, machines à laver et autres appareils électroniques ménagers. Ces étiquettes indiqueront la durabilité de l’appareil – protection contre l’eau et la poussière, sa résistance aux chutes et, bien sûr, la durabilité de la batterie tout au long de la durée de vie de l’appareil.

