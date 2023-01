L’UE veut réglementer vos outils d’IA préférés

Alors que la manière exacte dont ces modèles seront réglementés dans la loi sur l’IA fait toujours l’objet d’un débat houleux, les créateurs de modèles d’IA à usage général, tels que OpenAI, Google et DeepMind, devront probablement être plus ouverts sur la façon dont leurs modèles sont construit et formé, explique Dragoș Tudorache, membre libéral du Parlement européen qui fait partie de l’équipe de négociation de la loi sur l’IA.

La régulation de ces technologies est délicate, car il existe deux ensembles différents de problèmes associés aux modèles génératifs, et ceux-ci ont des solutions politiques très différentes, explique Alex Engler, chercheur sur la gouvernance de l’IA à la Brookings Institution. L’une est la diffusion de contenus nuisibles générés par l’IA, tels que les discours de haine et la pornographie non consensuelle, et l’autre est la perspective de résultats biaisés lorsque les entreprises intègrent ces modèles d’IA dans les processus d’embauche ou les utilisent pour examiner des documents juridiques.

Partager plus d’informations sur les modèles peut aider les tiers qui créent des produits par-dessus. Mais en ce qui concerne la diffusion de contenus nuisibles générés par l’IA, des règles plus strictes sont nécessaires. Engler suggère que les créateurs de modèles génératifs devraient être tenus d’imposer des restrictions sur ce que les modèles produiront, de surveiller leurs sorties et d’interdire les utilisateurs qui abusent de la technologie. Mais même cela n’empêchera pas nécessairement une personne déterminée de répandre des choses toxiques.

Alors que les entreprises technologiques ont toujours été réticentes à révéler leur sauce secrète, la pression actuelle des régulateurs pour plus de transparence et de responsabilité des entreprises pourrait inaugurer une nouvelle ère où le développement de l’IA est moins exploiteur et se fait d’une manière qui respecte les droits tels que la vie privée. Cela me donne de l’espoir pour cette année.

Apprentissage plus approfondi

L’IA générative change tout. Mais que reste-t-il lorsque le battage médiatique est parti ?

Chaque année, les journalistes et éditeurs de MIT Technology Review sélectionnent 10 technologies révolutionnaires susceptibles de façonner l’avenir. L’IA générative, la chose la plus en vogue de l’IA en ce moment, est l’un des choix de cette année. (Mais vous pouvez et devriez lire sur les neuf autres technologies.)

Que se passe-t-il: Les modèles d’IA texte-image tels que DALL-E d’OpenAI ont pris d’assaut le monde. Sa popularité a surpris même ses propres créateurs. Et bien que nous devrons attendre pour voir exactement quel impact durable ces outils auront sur les industries créatives et sur l’ensemble du domaine de l’IA, il est clair que ce n’est que le début.

Ce qui s’en vient : L’année prochaine nous présentera probablement des modèles d’IA qui peuvent faire beaucoup de choses différentes, de la génération d’images à partir de texte en plusieurs langues au contrôle de robots. L’IA générative pourrait éventuellement être utilisée pour produire des conceptions pour tout, des nouveaux bâtiments aux nouveaux médicaments. “Je pense que c’est l’héritage”, a déclaré Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, à Will Douglas Heaven. « Images, vidéo, audio, tout finira par être généré. Je pense que ça va juste s’infiltrer partout. Lisez l’histoire de Will.