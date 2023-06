Un récent sondage montre un désir accru d’indépendance vis-à-vis de Washington, mais Bruxelles coupe les relations qui pourraient y conduire

Les citoyens de l’UE veulent plus d’indépendance vis-à-vis des États-Unis, selon un récent sondage. Leur intérêt pour plus de neutralité vis-à-vis de la Chine y contribuera, mais leur position vis-à-vis de la Russie ne le fera certainement pas.

Un peu moins de la moitié des 16 168 citoyens interrogés de 11 États membres de l’UE considèrent que la relation de sécurité du bloc avec Washington est bénéfique, et la grande majorité considère les États-Unis comme un allié ou un partenaire stratégique, mais 74 % d’entre eux (contre 66 % en novembre 2020) a déclaré que l’Union européenne ne peut pas compter sur les États-Unis et a besoin de ses propres capacités de défense, selon un sondage réalisé par le groupe de réflexion du Conseil européen des relations étrangères. Donc, fondamentalement, l’UE est un étudiant qui se rend compte qu’il est temps de grandir et de quitter le sous-sol de l’Oncle Sam, même s’il est confortable et facile de vivre sous son toit. Et dans ce cas, ce toit est un parapluie nucléaire américain.

Les Européens de l’Ouest aiment les avantages de la sécurité, mais veulent aussi leur liberté – comme tous les adolescents de l’histoire de l’humanité. Finalement, cependant, ils se rendent compte que, si vous voulez l’indépendance, vous devez avoir de l’argent pour vous « foutre en l’air ». En d’autres termes, suffisamment d’argent provenant d’une grande variété de sources pour dénoncer l’une d’entre elles si elle porte atteinte à votre autonomie. À ce stade, l’UE ne peut pas se permettre de gronder l’Oncle Sam. Sa dépendance vis-à-vis des États-Unis n’a fait que croître dans le sillage de la rupture de ses relations économiques et énergétiques avec la Russie. L’UE a réalisé à quel point elle avait peu d’influence auprès de Washington lorsqu’elle a dû mendier des prix moins chers pour le gaz naturel liquéfié américain dont elle est devenue trop dépendante en remplacement de son ancien approvisionnement russe (et beaucoup moins cher). Puis, lorsque l’administration Biden a ajouté l’insulte à l’injure en excluant l’industrie verte européenne du marché américain en vertu de la loi protectionniste sur la réduction de l’inflation, Bruxelles s’est retrouvée une fois de plus à la merci de la bonne volonté de Washington. Et malheureusement pour l’Europe, Washington est entièrement pragmatique en matière d’économie. Et il semble que les citoyens de l’UE veuillent que leurs propres dirigeants fassent de même – en commençant par refuser de monter au fusil de chasse avec les États-Unis dans le mobile de changement de régime après avoir avalé un peu de courage liquide et réglé le GPS pour Pékin.















Le sondage a révélé que 62% d’entre eux souhaitent que le bloc reste neutre dans tout conflit entre les États-Unis et la Chine. En d’autres termes, ils sont sur la même page que le président français Emmanuel Macron. « La question à laquelle les Européens doivent répondre… est-ce dans notre intérêt d’accélérer sur Taïwan ? Non. Le pire serait de penser que nous, Européens, devons devenir des partisans sur ce sujet et nous inspirer de l’agenda américain et d’une réaction excessive de la Chine », Macron a déclaré en avril, aux critiques des faucons chinois aux États-Unis et dans l’UE.

Macron a compris que vous ne pouvez pas avoir de positions militaires et de politique étrangère véritablement indépendantes si vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Macron est arrivé à cette réalisation après une visite en Chine en avril au cours de laquelle il a conclu des accords commerciaux majeurs pour la France à un moment où il avait désespérément besoin de fléchettes au tableau alors que le pays souffrait (et continue de souffrir) d’une inflation élevée. et les prix de l’énergie. Ainsi, Macron a soudainement commencé à parler de la nécessité d’une « autonomie stratégique » vis-à-vis des États-Unis. Il est étonnant de voir comment certaines grandes affaires, y compris la vente de 160 nouveaux avions commerciaux pour Airbus dont le siège est français et un doublement de la production d’Airbus en Chine – ce qui représente une énorme victoire sur le rival américain de la société européenne, Boeing – ont semblé enhardir la poussée de Macron. pour l’indépendance de Washington. C’est vraiment incroyable ce que beaucoup d’argent peut faire. Tout comme un étudiant qui trouve un emploi et déménage, commence à gagner son propre argent et trouve soudainement le courage de commencer à dire à maman et papa ce qu’il pense et veut vraiment. Et ce que Macron veut apparemment, c’est plus d’indépendance que seuls les gros sous peuvent acheter.

La vision du monde de Macron d’un besoin d’indépendance vis-à-vis des États-Unis et de plus de neutralité vis-à-vis de la Chine, une position qui est reflétée par les citoyens européens eux-mêmes dans ce nouveau sondage, se heurte aux positions d’autres dirigeants du bloc qui signalent la vertu et qui placent régulièrement l’idéologie au-dessus du pragmatisme. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adhéré à l’idée perpétrée par le département d’État américain de « dérisquer » de Chine, qui semble être le nouveau mot à la mode pour remplacer « découplage » ce qui n’est tout simplement pas faisable étant donné les relations économiques massivement entrelacées de la Chine avec l’Occident. Ainsi, au lieu de saisir l’occasion de garder son pied hors de sa bouche en toute sécurité, elle a fait la promotion de la nécessité de « réduire les risques ». La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a fait écho à ce sentiment, tout comme le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, les deux qualifiant la Chine de « partenaire, concurrent et rival systémique » et Baerbock ajoutant que l’aspect rival grandissait. En réalité, cela signifie que l’UE va soit promouvoir publiquement la notion de « dérisquer » mais non « découplage » tout en continuant tranquillement les affaires comme d’habitude avec la Chine et en espérant juste que la Chine ne soit pas trop insultée par le terme. Ou bien il va vraiment mettre son argent là où il est et mettre des bâtons dans les roues de son propre moteur économique mal en point qui vient d’entrer en récession.















Si la ligne de conduite de l’UE était uniquement déterminée par ce genre de posture, alors Bruxelles passerait tout son temps à sermonner tout le monde et à faire des affaires avec personne. Ce serait comme l’adolescent qui ne quitte jamais le sous-sol de maman et papa parce qu’aucun travail ou colocataire ne pourrait jamais être assez bon pour eux.

L’UE a reculé économiquement lorsqu’elle a sauté dans le train anti-russe, suivant l’exemple de Washington, mais à un coût beaucoup plus élevé pour elle-même que pour les États-Unis (qui ont fini par être le grand bénéficiaire de la dépendance économique accrue de l’UE). Une majorité (64%) des Européens interrogés, qui ont été bombardés sans arrêt par le discours anti-russe de l’establishment au milieu du conflit ukrainien, considèrent désormais la Russie comme un rival ou un adversaire de l’UE elle-même, avec laquelle la Russie n’est pas en conflit direct – multiplié par deux par rapport à 2021. Pourtant, c’est la coopération économique de l’UE avec la Russie qui a contribué à garantir le type d’indépendance vis-à-vis des États-Unis dont ces mêmes répondants rêvent désormais. Et alors qu’ils prétendent maintenant être réticents à emprunter le même chemin de dissociation économique avec la Chine, changeront-ils d’avis si et quand la propagande anti-chinoise s’intensifie et présente Pékin comme une menace pour l’Europe, comme elle l’a fait avec la Russie ?

L’Europe doit trouver un équilibre entre sa propension à sermonner tout le monde sur des valeurs qu’elle-même viole régulièrement d’une part, et diversifier sa coopération pour l’aider à terme à l’élever vers une plus grande indépendance d’autre part. Pendant ce temps, les Européens de l’Ouest doivent choisir une voie et décider s’ils veulent vraiment le type d’autonomie que seul l’argent peut acheter, ou s’ils sont prêts à sacrifier leurs propres intérêts chaque fois que leurs dirigeants leur ordonnent de le faire à des fins idéologiques.