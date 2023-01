L’UE veut que les voyageurs en provenance de Chine passent des tests Covid avant le départ

L’Union européenne souhaite que tous les voyageurs en provenance de Chine passent des tests Covid avant le départ, en réponse à la flambée des niveaux de virus après que Pékin a abandonné à la hâte des contrôles stricts.

Les responsables de l’UE réunis mercredi dans le cadre de la “réponse intégrée à la crise politique” ont déclaré qu’il devrait y avoir une exigence pour un test Covid négatif de tous les voyageurs en provenance de Chine, malgré les avertissements de Pékin de représailles.

“Les États membres sont fortement encouragés à introduire, pour tous les passagers au départ de Chine vers les États membres, l’exigence d’un test Covid-19 négatif effectué au plus tard 48 heures avant le départ de Chine”, indique un communiqué de la Suède, l’actuel titulaire de la présidence tournante du Conseil de l’UE.

Les responsables – des 27 États membres de l’UE et de quatre États non membres de l’UE qui se trouvent dans la zone Schengen sans passeport (Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande) – ont également déclaré que les passagers des vols à destination et en provenance de Chine devraient porter du FFP2 ou d’autres masques médicaux. .

Les États membres sont également “encouragés” à effectuer des tests aléatoires sur les passagers en provenance de Chine et à séquencer tous les résultats positifs pour renforcer la surveillance dans l’UE, a ajouté le communiqué de la présidence suédoise. D’autres recommandations incluent des tests des eaux usées des aéroports avec des vols en provenance de Chine, ainsi que des campagnes de promotion des vaccins en Europe.

Les États membres de l’UE ont convenu de revoir les mesures à la mi-janvier.

La recommandation européenne annule une décision contre les tests Covid avant le départ de la semaine dernière, et était attendue après qu’un groupe distinct d’experts nationaux de l’UE se soit prononcé en faveur des plans mardi.

Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé, a déclaré que les experts réunis au sein du comité de sécurité sanitaire de l’UE mardi avaient “convergé vers l’action”, notamment des tests avant le départ, une surveillance accrue des eaux usées des avions et une surveillance accrue de Covid-19 dans l’UE. « Unity reste notre outil le plus puissant contre Covid », a-t-elle écrit sur Twitter.

Un porte-parole de la commission a déclaré que “l’écrasante majorité des pays” était favorable aux tests avant le départ, ajoutant : “Ces mesures devraient être ciblées sur les vols et les aéroports les plus appropriés et mises en œuvre de manière coordonnée pour garantir leur efficacité”.

L’approche à l’échelle de l’UE – une recommandation aux gouvernements des États membres – suit des mesures similaires dans plus d’une douzaine de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, l’Australie et le Japon.

Le gouvernement chinois a mis en garde contre des «contre-mesures» non spécifiées en réponse aux restrictions d’entrée, qui, selon lui, manquent de fondement scientifique. “Nous sommes fermement opposés aux tentatives de manipulation des mesures Covid à des fins politiques et prendrons des contre-mesures basées sur le principe de réciprocité”, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

Les exigences d’entrée plus strictes de l’UE pour les voyageurs en provenance de Chine surviennent malgré les conclusions de l’agence de contrôle des maladies du bloc selon lesquelles une augmentation du nombre de cas en Chine ne devrait pas avoir d’impact majeur sur Covid en Europe.

Dans un déclaration le 3 janvier, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a déclaré que les variantes circulant en Chine étaient déjà dans l’UE et “en tant que telles ne sont pas un défi pour la réponse immunitaire” des citoyens de l’UE ou de l’Espace économique européen élargi, qui comprend l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L’ECDC a déclaré que les populations européennes étaient protégées par une immunité de population plus élevée et des taux de vaccination relativement élevés.