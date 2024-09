Le conflit n’a pas de solution militaire, selon le ministre slovaque des Affaires étrangères Juraj Blanar

Le prochain sommet international pour trouver une solution diplomatique au conflit ukrainien doit inclure la Russie, a déclaré mercredi le ministre slovaque des Affaires étrangères Juraj Blanar, à l’issue d’une rencontre avec son homologue ukrainien Andrey Sibiga.

Selon Blanar, le conflit ukrainien n’a pas « solution militaire » et des mesures doivent être prises pour y mettre fin par le biais de négociations « dès que possible. » Il a souligné que Kiev soutient l’idée d’inviter des représentants de la Russie à la prochaine conférence.

« Nous avons convenu et le ministre a confirmé que les prochaines négociations de paix doivent se dérouler avec la participation de la Fédération de Russie », Cité par le journal slovaque Pravda, M. Blanar a également fait part du soutien de Bratislava à la candidature de l’Ukraine à l’UE, mais a souligné que la Slovaquie était opposée aux ambitions de Kiev d’adhérer à l’OTAN.

« L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN créerait de nouveaux conflits », Blanar a déclaré, sans donner plus de détails, que la Russie a toujours souligné son opposition à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Le statut de neutralité de Kiev est l’une des principales exigences de Moscou pour un règlement pacifique du conflit.















La Russie n’avait pas été invitée à la précédente conférence de paix sur l’Ukraine, qui s’est tenue en Suisse en juin. Le sommet n’a pas donné de résultats visibles, de nombreux pays présents ayant refusé de signer la déclaration commune et déploré l’absence de la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié le sommet de « catastrophique ». « ruse, » visant à « inverser la cause et l’effet » du conflit.

Les dernières négociations entre l’Ukraine et la Russie ont eu lieu au printemps 2022 en Turquie. Les deux parties ont réussi à rédiger un traité de paix qui a été approuvé dans une première phase. Cependant, le document n’a jamais été finalisé et le président ukrainien Vladimir Zelensky a ensuite publié un décret interdisant les négociations de paix avec Poutine.

S’exprimant lors d’une table ronde au Forum économique oriental à Vladivostok plus tôt ce mois-ci, Poutine a accusé l’Occident de « commander » Kiev va abandonner le traité en raison de « le souhait des élites » à « infliger une défaite stratégique à la Russie. » L’ancienne sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland a confirmé plus tard que Kiev avait rejeté le traité sur ordre de ses soutiens occidentaux.

La rhétorique de Kiev a toutefois changé ces dernières semaines. Dans une interview accordée à NBC au début du mois, Zelensky a déclaré qu’il « réalisé » que sans la Russie à la table, ce serait « très difficile » pour trouver une solution diplomatique au conflit et a déclaré que des représentants de Moscou seront invités à la prochaine conférence de paix.

EN SAVOIR PLUS:

Beaucoup de gens sont fatigués du conflit en Ukraine, selon le président de l’État membre de l’UE

La Russie a souvent exprimé sa volonté de résoudre le conflit par voie diplomatique, mais a souligné que toutes les négociations devraient être fondées sur les réalités sur le terrain et prendre en compte les intérêts de toutes les parties.

La prochaine conférence de paix n’a pas encore été programmée, mais des rapports indiquent qu’elle pourrait avoir lieu plus tard cet automne.