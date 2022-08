L’UE veut que des “groupes spécifiques” de Russes obtiennent toujours des visas – Borrell – RT World News

Le bloc ne veut pas se couper complètement de la « société civile » russe

L’UE continuera d’accorder des visas à des “groupes spécifiques” de Russes, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie du bloc, Josep Borrell. citoyens à demander des visas de l’UE selon une procédure simplifiée.

“Il y a une compréhension commune que cela permettra d’accorder des visas sur une base individuelle [after] une évaluation approfondie de chaque cas individuel, et en particulier pour des groupes de personnes spécifiques », Borrell a déclaré.

Le diplomate n’a pas fourni de détails exacts sur les groupes spécifiques en question, signalant toutefois que les visas seront délivrés principalement aux opposants à la direction politique actuelle de la Russie.















« Nous ne voulons pas nous couper de ces Russes qui sont contre la guerre en Ukraine. Nous ne voulons pas nous couper de la société civile russe », il a dit.

Borrell n’a fourni aucun délai pour savoir exactement quand l’accord de visa avec la Russie serait suspendu. Cette décision constitue une avancée dans les politiques de l’UE au milieu du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, car le bloc avait précédemment suspendu la délivrance de visas uniquement à des individus russes spécifiques, a-t-il déclaré.

“Jusqu’à présent, il était partiellement suspendu pour des collectifs spéciaux, des groupes de personnes – fonctionnaires, entrepreneurs – et maintenant il est totalement suspendu”, dit Borrell. « Cela signifie que cela réduira considérablement le nombre de nouveaux visas délivrés par les États membres de l’UE. [The process] ça va être plus difficile, ça va être plus long. Et par conséquent, le nombre de nouveaux visas sera considérablement réduit.