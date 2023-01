L’UE veut plus d’avantages pour les constructeurs automobiles

L’Union européenne n’est toujours pas entièrement satisfaite des récentes concessions de Washington sur son ensemble historique de subventions à l’énergie verte, exhortant les États-Unis à ajouter davantage d’avantages aux constructeurs automobiles européens.

L’UE et les États-Unis sont en désaccord depuis quelques mois sur la loi de Washington sur la réduction de l’inflation – une législation radicale, approuvée par les législateurs américains en août, qui comprend plus de 300 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques.

Les dirigeants européens ont publiquement exprimé leur inquiétude face au projet de loi sur le climat, étant donné qu’il offre des crédits d’impôt sans précédent à ceux qui achètent des voitures électriques fabriquées en Amérique du Nord. Cela pourrait donc défier les entreprises européennes, comme Volkswagen ou le fabricant de batteries Northvolt, qui cherchent à vendre sur le marché américain. Cela pourrait également inciter ces entreprises moins disposé à investir en Europe si le chiffre d’affaires en souffre, ce qui pourrait impacter le marché du travail local.

Un responsable européen, qui n’a pas voulu être nommé en raison de la nature sensible des négociations, a déclaré la semaine dernière à un groupe de journalistes qu’il n’y avait “pas d’affaiblissement de la politique ‘l’Amérique d’abord'”, mais comme la législation n’est pas encore finalisé, “il y a encore une chance de parler.”

Des responsables américains, dont le président Joe Biden, ont été accusés de protectionnisme. S’exprimant aux côtés de son homologue français en décembre, Biden a déclaré: “Nous pouvons résoudre certaines des différences qui existent, je suis confiant.”

En octobre dernier, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a reconnu que grands changements à la législation étaient peu probables.