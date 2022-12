L’UE va stationner des agents frontaliers sur le sol étranger — RT World News

Les déploiements feront partie de la stratégie du bloc visant à réprimer la migration illégale à travers les Balkans occidentaux

La Commission européenne a dévoilé lundi un plan visant à réprimer la migration irrégulière à travers les Balkans occidentaux en déployant des agents frontaliers dans les pays de la région, ainsi qu’en encourageant leurs gouvernements à mettre fin aux accords de libre circulation avec les pays d’origine.

Les mesures visent à faire face à une augmentation de la migration vers l’UE via l’Europe du Sud-Est. Selon l’agence frontalière Frontex, entre janvier et novembre 2022, il y a eu près de 130 000 tentatives de franchissement irrégulier des frontières le long des routes des Balkans occidentaux, soit trois fois plus qu’au cours de la même période l’année précédente.

“Nous avons besoin d’une forte présence de l’UE sur le terrain et d’exploiter au maximum le potentiel et le nouveau mandat de Frontex”, La vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, qui supervise les politiques migratoires, a déclaré aux journalistes.

L’UE a déjà conclu des accords de statut avec l’Albanie, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine du Nord, qui permettent aux agents de Frontex de participer à des opérations conjointes avec les agences compétentes de la région, a indiqué la commission. Un accord similaire avec la Bosnie-Herzégovine est en attente.















Le bloc cherche à admettre les nations des Balkans en tant que membres, mais s’attend à ce que les candidats modifient d’abord certaines politiques et réglementations pour répondre aux exigences de l’UE.

Le Financial Times a noté qu’il s’agissait du premier cas où des agents de Frontex étaient stationnés en dehors d’une juridiction de l’UE. Le média a cité un responsable européen anonyme disant que l’utilisation du personnel de Frontex en dehors du bloc est “une étape totalement massive.”

L’agence compte environ 500 agents stationnés le long des frontières que les États membres partagent avec les pays des Balkans occidentaux. Les accords, qui leur permettraient d’être placés dans des pays non membres de l’UE, s’accompagneraient d’environ 40 millions d’euros (42 millions de dollars) d’équipements pour les pays hôtes, selon EUobserver.

Le bloc pousse également les gouvernements des Balkans occidentaux à modifier leur politique en matière de visas, l’appelant “une question de priorité.”

“Il est impensable, il n’est pas acceptable que les pays des Balkans occidentaux aient des accords d’exemption de visa avec des pays tiers qui exploitent ensuite les failles pour accéder illégalement à l’Union européenne”, a-t-il ajouté. Schinas a déclaré.

En octobre, la Serbie a annoncé qu’elle suspendrait les accords de voyage sans visa avec la Tunisie et le Burundi sous la pression de Bruxelles. Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, a déclaré lundi que toutes les nations de la région avaient encore “des lacunes importantes” jusqu’à aligner leur politique des visas sur celle de l’UE.

D’autres parties du plan d’action comprennent le renforcement des mesures répressives contre les passeurs, le renforcement des capacités d’accueil des demandeurs d’asile et de traitement des demandes par les États des Balkans occidentaux, et l’intensification de leur coopération avec l’UE en matière de réadmission des migrants.