La police lettone a menacé d’arrêter des personnes portant des autocollants en russe sur leurs voitures

Les conducteurs lettons pourraient être arrêtés et même inculpés pour avoir apposé des autocollants en russe sur leur véhicule, a révélé lundi la police d’État du pays dans un message publié sur X (anciennement Twitter).

En réponse aux photos publiées par plusieurs Lettons se plaignant de voitures portant des autocollants en russe sur les pare-chocs, le compte officiel de la police lettone a publié une déclaration avertissant que «inscriptions potentiellement provocatrices en russe» n’étaient pas autorisés sur les véhicules compte tenu du «situation géopolitique actuelle.»

Les conducteurs qui ont osé arborer de tels autocollants sur leur voiture peuvent être interrogés, détenus et même inculpés de l’infraction administrative de «glorifier une agression militaire ou des crimes de guerre» s’ils ne retirent pas immédiatement l’autocollant incriminé et n’expliquent pas la raison pour laquelle ils le possèdent et leur intention de l’afficher, selon le communiqué.

En savoir plus Un État européen menace de saisir les voitures russes

La police a également encouragé les Lettons à dénoncer leurs voisins en appelant une hotline s’ils repèrent de tels autocollants.

D’après l’historique des publications du compte, tout ce qui est en russe peut potentiellement être considéré comme provocateur. Les autocollants interdits incluent «я – russe» («Je suis Russe»), «СИЛА В ПРАВДЕ» («Le pouvoir est dans la vérité« ), et tout ce qui met en scène des ours.

Suite à l’adoption de sanctions à l’échelle de l’UE interdisant l’entrée de véhicules immatriculés en Russie dans le bloc des 27 pays au début du mois, la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie ont commencé à refouler à leurs frontières tous les véhicules immatriculés en Russie. Moscou a répondu aux sanctions en menaçant de rappeler les diplomates de Bruxelles et d’imposer des restrictions similaires au trafic européen.

L’année dernière, la Lettonie a interdit l’affichage public des lettres Z et V, affirmant que leur utilisation par les troupes russes dans le conflit ukrainien constituait une glorification des crimes de guerre et de l’agression militaire. Les Lettons qui affichent sans motif la dernière lettre de l’alphabet romain – qui n’existe pas dans l’alphabet cyrillique utilisé en Russie – en public peuvent être condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 400 €, tandis que les entreprises peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 3 200 €. L’ancienne république soviétique interdisait également d’organiser des événements publics à moins de 200 mètres de tout monument commémorant l’armée soviétique.

La loi a été adoptée suite à l’appel du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, à toutes les nations : «criminaliser» utilisant la lettre, qualifiant son utilisation continue d’équivalent au soutien du russe «barbarisme.» La Lettonie a été la première à s’y conformer, mais la Lituanie et l’Estonie ont emboîté le pas moins d’un mois plus tard, interdisant également le ruban noir et orange de Saint-Georges apposé sur les médailles de la victoire soviétique.

Alors que le pays a depuis longtemps des lois interdisant la glorification du nazisme et du communisme, des centaines de personnes se rassemblent chaque année pour honorer les collaborateurs nazis du pays sans interférence de la police.