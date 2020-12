Une dose du vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à la Hurley Clinic de Londres, alors que des centaines de centres de vaccination Covid-19 gérés par des médecins locaux commencent à s’ouvrir à travers l’Angleterre. Photo PA. Date de la photo: lundi 14 décembre 2020. Les médecins généralistes de plus de 100 endroits recevront le vaccin lundi, certains ouvrant leurs cliniques plus tard dans l’après-midi. Voir l’histoire PA SANTÉ Coronavirus. Crédit photo doit se lire: Aaron Chown / PA Wire – Aaron Chown / PA

L’Union européenne doit avancer sa réunion pour approuver le vaccin contre le coronavirus à la semaine prochaine au milieu de la colère du public en Allemagne face au retard.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé cette décision mardi alors que le gouvernement d’Angela Merkel faisait face à une réaction de plus en plus forte en raison de son insistance à attendre l’approbation de l’UE.

Un économiste allemand de premier plan a averti que ce retard pourrait coûter des milliers de vies, et le journal le plus vendu du pays a demandé: «Pourquoi diable ne commençons-nous pas à vacciner et à sauver des vies?»

Une semaine complète après le début des vaccinations au Royaume-Uni, le vaccin Pfizer-BioNTech est toujours en attente d’approbation dans le pays où il a été développé, car le gouvernement de Mme Merkel refuse d’émettre une approbation accélérée urgente.

« Nous ne faisons pas une approbation urgente, mais une approbation appropriée », a déclaré Jens Spahn, le ministre allemand de la Santé, lors d’une conférence de presse. «Nous avons dit dès le départ que nous le ferions sur une base européenne et non nationale. «Nous» est plus fort que «moi». »

L’EMA a déclaré que son comité des médicaments humains se réunira désormais lundi pour achever l’approbation du vaccin « si possible ». Il était auparavant prévu de se réunir le 29 décembre. M. Spahn a salué la réunion comme « la première approbation appropriée pour le vaccin » et a déclaré qu’il était optimiste que l’Allemagne pourrait commencer à le donner aux plus vulnérables le lendemain de Noël.

Mais il reste à voir si cela suffira à apaiser l’opinion publique allemande. Alors que le pays est prêt à entrer dans le verrouillage complet mercredi, la patience du public s’épuise.

Lorsque la Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à approuver le vaccin, les politiciens allemands l’ont rejeté comme un coup du Brexit. Mais deux semaines plus tard, le Royaume-Uni a été suivi par les États-Unis, le Canada, le Mexique et l’Arabie saoudite, tandis que l’Allemagne attend toujours un vaccin mis au point par deux scientifiques allemands.

« C’est juste au-delà de toute croyance, » Bild journal a écrit dans un éditorial. «Le monde célèbre le vaccin Biontech développé en Allemagne. Pourtant, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis ont commencé à vacciner – et nous restons debout et stupéfiants. »

«Au total, le non-sens de la vaccination allemande coûtera environ 15 000 vies», a déclaré le professeur Paul Welfens, économiste à l’université de Wuppertal. Bild. Il a accusé le gouvernement de Mme Merkel d’une politique «étrangement arrogante» en refusant d’approuver le vaccin des semaines après le Royaume-Uni.

L’UE prend tellement de temps parce que l’EMA est obligée de suivre des procédures standard. Il appartient aux États membres de délivrer des approbations plus urgentes, mais l’Allemagne a refusé au motif que cela pourrait saper la confiance du public dans le vaccin.

Le professeur Welfens a également accusé le gouvernement de Mme Merkel de risquer la vie des Allemands en ne commandant pas suffisamment de doses de vaccins et a appelé à abandonner le plan de distribution actuel au profit d’une tentative «turbo» de vacciner tout le pays dans les 90 jours.

Dans le cadre des plans actuels, le vaccin sera administré en une série d’étapes, les personnes âgées et les plus vulnérables le recevant en premier. M. Spahn a déclaré qu’il s’attendait à ce que 60% des Allemands soient vaccinés d’ici la fin de l’été prochain, mais les moins à risque devront peut-être attendre 2022.