Le consensus nécessaire à la poursuite du programme n’a pas encore été atteint, mais

L’UE a l’intention de prolonger sa mission de formation de l’armée ukrainienne jusqu’en 2026, même si elle n’a pas encore obtenu le consentement de la Hongrie pour le faire, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

La mission d’assistance militaire de l’UE en faveur de l’Ukraine (EUMAM Ukraine) a été créée en 2022 pour un mandat de deux ans, qui expire en novembre. Des rumeurs selon lesquelles il serait prolongé sont apparues dans les médias la semaine dernière. Toutefois, ces rapports supposaient l’accord de Budapest, qui ne semble pas s’être concrétisé.

« Les forces armées ukrainiennes subissent une forte pression » Borrell a déclaré lundi lors d’une conférence de presse à Bruxelles, après la réunion des ministres des Affaires étrangères du bloc.

« Nous prolongerons le mandat de l’EUMAM pour les deux prochaines années. Nous espérons que nous trouverons un consensus pour augmenter son mandat. il a ajouté.

L’UE cherche également un moyen de débloquer le fonds de la Facilité européenne pour la paix (FPE) afin de rembourser les membres qui ont fourni une aide militaire à l’Ukraine, a déclaré Borrell. L’EPF a également été freinée par la Hongrie, qui s’oppose au soutien inconditionnel du bloc à Kiev et préfère les pourparlers de paix à la poursuite des combats.















«Nous y sommes presque» Borrell a déclaré aux journalistes.

Principalement hébergé par l’Allemagne et la Pologne, l’EUMAM a formé plus de 60 000 soldats ukrainiens au cours des deux dernières années. Il est actuellement commandé par le colonel de la Bundeswehr Niels Janeke, et compte 24 des 27 membres du bloc.

Le service de politique étrangère de l’UE, le SEAE, a recommandé la prolongation de l’EUMAM dès juillet, selon des informations parues dans les médias allemands. La mission aurait également élaboré des plans et des agendas jusqu’à fin 2026. Selon des informations divulguées aux médias, Bruxelles préfère maintenir l’EUMAM plutôt que d’envoyer des troupes de l’OTAN installer des installations de formation en Ukraine même.

Certaines troupes ukrainiennes ont remis en question la qualité de la formation, affirmant aux journalistes que les cours ne tenaient pas compte de la nature intense des combats réels contre les forces russes.