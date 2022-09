L’UE va poursuivre Malte en justice pour sa politique de “passeport doré”

L’exécutif de l’Union européenne a déclaré jeudi qu’il poursuivait Malte en justice pour sa politique de passeport d’or qui permet aux personnes riches d’acheter la citoyenneté européenne, même après que le petit pays insulaire ait suspendu le programme pour les citoyens de Russie et de Biélorussie.

La Commission européenne a lancé des procédures d’infraction contre Malte et Chypre en 2020 au sujet de leurs programmes de passeports dorés, et la guerre de la Russie contre l’Ukraine a braqué les projecteurs de plus en plus sur ces politiques.

La commission a déclaré dans un communiqué que “l’octroi de la citoyenneté européenne en échange de paiements ou d’investissements prédéterminés sans aucun lien véritable avec l’État membre concerné n’est pas compatible avec le principe de coopération loyale” inscrit dans les traités de l’UE.

Il a noté la décision de Malte de suspendre son programme pour les ressortissants russes et biélorusses, mais a déclaré que “bien qu’il s’agisse d’une étape positive, Malte continue d’appliquer le programme pour toutes les autres nationalités et n’a exprimé aucune intention d’y mettre fin”.

La Commission européenne a également déclaré que Chypre avait cessé de traiter toutes ces demandes de citoyenneté en juillet 2021 et qu’elle “analysait de près la situation avant de décider des prochaines étapes”. La Bulgarie avait également un programme similaire mais l’a aboli en avril.

La commission, qui propose des lois européennes et contrôle leur respect, a saisi la Cour européenne de justice de Luxembourg pour une audience à une date encore indéterminée.

L’obtention de la citoyenneté dans l’un des 27 pays membres confère également la citoyenneté de l’UE et, avec elle, le droit de circuler librement et d’accéder au marché intérieur de l’UE ainsi que de voter et d’être élu aux élections européennes et nationales.

Le programme de passeports dorés de Malte figurait parmi les sujets sur lesquels la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia a fait rapport avant qu’elle ne soit explosée par une voiture piégée juste après avoir quitté son domicile sur l’île en 2017.