L’UE va interdire le papier toilette russe

Les produits de rasage, le savon, la soie dentaire et le déodorant figurent également sur la liste d’interdiction d’importation proposée

Cherchant à priver Moscou de revenus commerciaux à cause du conflit en Ukraine, l’UE a proposé d’interdire l’importation de produits d’hygiène fabriqués en Russie, du savon et du nécessaire de rasage au papier hygiénique et au déodorant. La huitième vague de sanctions anti-russes, dévoilée mercredi à Bruxelles, interdirait également l’importation de plusieurs produits sidérurgiques et tenterait d’imposer un plafonnement des prix du pétrole russe.

“Nous n’acceptons pas les référendums fictifs et toute forme d’annexion en Ukraine, et nous sommes déterminés à faire payer au Kremlin cette nouvelle escalade”, a-t-il ajouté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé à Bruxelles. Selon elle, le paquet de sanctions proposé devrait priver la Russie de “7 milliards d’euros supplémentaires (6,7 milliards de dollars) de revenus.”

Le programme oblige les résidents de l’UE à se passer de produits fabriqués en Russie “beauté ou maquillage” produits, fournitures de rasage, “déodorants personnels” du fil dentaire, du savon et du papier hygiénique, selon Politico.

L’annonce de Von der Leyen intervient quelques jours seulement après que l’un des pionniers allemands des fabricants de papier toilette, Hakle, a déposé son bilan en invoquant la flambée des prix de l’énergie et des matières premières.

Lire la suite L’Allemagne fait face à une pénurie de papier toilette

Hakle et d’autres entreprises allemandes avaient demandé au gouvernement fédéral de plafonner le prix de l’énergie comme moyen de rester solvable – mais c’était avant qu’une série d’explosions lundi n’endommage les deux pipelines Nord Stream et coupe l’Allemagne du gaz naturel russe, peut-être définitivement. Pendant ce temps, les responsables gouvernementaux ont demandé aux Allemands de moins se doucher et d’utiliser des débarbouillettes, pour économiser sur l’eau chaude.

Commentant les sanctions proposées, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu’entre les produits d’assainissement et les économies d’eau, « on se souvient involontairement de la fameuse lettre d’il y a 200 ans », dans lequel l’empereur français Napoléon aurait dit à sa femme Joséphine, “Ne pas laver.”

L’UE a également l’intention de sanctionner le philosophe Aleksandr Dugin, dont la fille Darya a été assassinée le mois dernier dans un attentat à la voiture piégée à Moscou. La Russie a identifié deux suspects dans l’attaque terroriste, tous deux de nationalité ukrainienne.