L’UE va imposer des sanctions à la Russie pour avoir emprisonné le chef de l’opposition Alexei Navalny

Alexei Navalny lors de son audience au tribunal de Moscou, où il a déclaré au tribunal qu’il ne regrettait pas d’être retourné en Russie dans un emprisonnement sûr – REUTERS

L’Union européenne imposera des sanctions à la Russie pour l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny, l’un des critiques les plus virulents de Vladimir Poutine.

Josep Borrell, chef du service des affaires étrangères de l’UE, a déclaré qu’un « accord politique » sur la nécessité de sanctions avait été conclu entre les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE lors d’une réunion à Bruxelles lundi.

Le bloc utilisera pour la première fois la «loi Magnitsky de l’UE», qui permet d’imposer des sanctions pour les violations des droits de l’homme, a-t-il déclaré.

En réponse, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la décision de l’UE était « décevante » et l’a qualifiée de « prétexte farfelu pour préparer de nouvelles restrictions unilatérales illégales sur les citoyens russes ».

Après le Conseil Affaires étrangères de Bruxelles, M. Borrell a déclaré: « Il y a une évaluation partagée au sein du Conseil selon laquelle la Russie dérive vers un État autoritaire ».

Le diplomate en chef de l’UE a déclaré qu’il espérait que les travaux sur les sanctions, qui viseront les personnes impliquées « dans la détention et la persécution de M. Navalny », seraient achevés dans une semaine.

« En réponse aux événements entourant la situation de M. Navalny, nous sommes parvenus à un accord politique pour imposer des mesures restrictives contre les responsables de son arrestation et de sa condamnation, et des poursuites pour ce fait », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Pour la toute première fois, nous utiliserons le régime mondial des droits de l’homme de l’Union européenne. À cette fin, les sanctions seront mises dans le pipeline de notre processus administratif.

« Peut-être que cela prendra une semaine et j’espère pas plus que cela », a-t-il ajouté, suggérant qu’il serait signé par une procédure écrite.

M. Borrell devrait proposer quatre noms pour les sanctions mais ce nombre pourrait être augmenté par les États membres. Il a refusé de nommer les fonctionnaires visés par les interdictions de voyager et le gel des avoirs.

Les diplomates de l’UE ont déclaré qu’Alexander Bastrykin, dont la commission d’enquête traite les crimes majeurs et rend compte directement à M. Poutine, figurait sur la liste. Il est déjà sous les sanctions britanniques pour les droits humains.

Igor Krasnov, le procureur général de la Russie, Viktor Zolotov, le chef de la Garde nationale et Alexander Kalachnikov, le chef du service pénitentiaire fédéral, figurent également sur la liste, a rapporté Reuters.

Les alliés de M. Navalny avaient appelé l’UE à cibler les oligarques alliés à Poutine avec des sanctions, mais les nouvelles mesures ne sont pas à la hauteur.

En novembre de l’année dernière, M. Navalny a déclaré au Parlement européen que le Kremlin ne prendrait jamais les sanctions de l’UE au sérieux tant que les yachts des super-riches russes seraient amarrés dans des villes européennes telles que Barcelone et Monaco.

M. Borrell a déclaré que l’UE n’était en mesure de cibler légalement les sanctions que sur les personnes directement impliquées dans les événements nécessitant une punition, ce qui signifiait que frapper les oligarques n’était pas possible dans ce cas.

Il a déclaré aux journalistes que l’UE avait convenu d’une stratégie à trois volets dans ses relations avec Moscou, qui a expulsé des diplomates d’Allemagne, de Pologne et de Suède pour avoir observé les manifestations en Russie contre l’arrestation de M. Navalny.

La stratégie impliquait un refoulement lorsque la Russie enfreignait le droit international et les droits de l’homme, un endiguement lorsque la Russie utilisait la désinformation et la cyber-guerre contre l’UE et un engagement dans des domaines d’intérêt commun.

M. Borrell a été contraint de se défendre après un voyage désastreux à Moscou début février qui s’est soldé par un échec même de rencontrer M. Navalny et encore moins d’obtenir sa libération. L’humiliation a été aggravée par l’expulsion des diplomates lors de la visite.

L’UE a frappé six hauts responsables russes avec des gels d’avoirs et des interdictions de visa en octobre pour empoisonnement de M. Navalny avec un agent neurotoxique. M. Navalny blâme Vladimir Poutine pour l’attaque aux armes chimiques.

Il a été emprisonné pendant trois ans et demi à son retour en Russie après avoir survécu de peu à l’attentat contre sa vie. Un tribunal a rejeté son appel contre sa condamnation la semaine dernière.

Vladimir Tchizhov, l’ambassadeur de Russie auprès de l’UE, a déclaré que la Russie serait «prête à répondre» à toute sanction de Bruxelles, qu’il a qualifiée d ‘«illégitime».

Le nouveau secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères de l’UE réunis lors de la réunion de lundi. Il a condamné l’attaque à l’arme chimique contre M. Navalny.

M. Borrell a déclaré qu’il était « raisonnablement optimiste » quant aux perspectives de négociations organisées par l’UE avec Téhéran sur le retour des États-Unis à l’accord nucléaire iranien.

Il a dit qu’il espérait qu’il y aurait des nouvelles « dans les prochains jours » sur les efforts pour relancer l’implication de Washington dans l’accord.