L’UE va identifier les points faibles militaires au milieu de l’invasion de l’Ukraine par Poutine | Nouvelles du monde

L’Union européenne est sur le point d’examiner les ponts, les voies ferrées et les aéroports de ses États membres afin d’identifier tout point faible militaire au milieu de la guerre en Ukraine.

Dans le but d’aider ses armées à se déplacer plus rapidement en temps de conflit, la Commission européenne a dévoilé un nouveau plan d’action pour trouver les lacunes dans les infrastructures européennes qui pourraient les ralentir.

Cela survient à un moment où la guerre fait rage entre la Russie et l’Ukraine dans l’un des plus grands conflits du continent depuis la Seconde Guerre mondiale.

La Russie réagit à “l’humiliation majeure” de Poutine – Dernière guerre en Ukraine

L’invasion a servi de « signal d’alarme » pour que l’UE renforce ses défenses, à la fois sur le terrain et dans le domaine cybernétique.

“L’une des principales leçons de la livraison d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine pour lutter contre l’invasion russe est que chaque seconde compte”, a déclaré le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell.

“Une mobilité militaire rapide est cruciale pour répondre aux crises qui émergent à nos frontières et au-delà.”

Dans le cadre de l’initiative, les routes, les ponts, les voies ferrées, les ports et les aéroports seront évalués pour déterminer s’ils sont incapables de gérer des équipements militaires lourds ou volumineux, ceux identifiés étant mis à niveau en priorité.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:23

“Le retour de la guerre à échelle industrielle en Europe”



“Mouvement rapide et efficace des forces armées” à travers les frontières

Il vise également à garantir un accès garanti aux approvisionnements en carburant à travers le continent et à développer un système électronique pour réduire le temps nécessaire aux forces armées pour traverser les frontières.

À l’heure actuelle, les armées peuvent faire face à une attente d’au moins cinq jours pour pouvoir déplacer du matériel militaire à travers les frontières pour des jeux de guerre et d’autres manœuvres en raison des formalités, des règles douanières et fiscales.

“Avec ce nouveau plan d’action sur la mobilité militaire, nous nous attaquerons aux goulots d’étranglement existants pour permettre un mouvement rapide et efficace de nos forces armées”, a ajouté M. Borrell.

Autres objectifs du plan d’action de mobilité militaire : Favoriser l’accès aux capacités militaires stratégiques et maximiser la collaboration avec le secteur civil pour renforcer la mobilité des forces armées, notamment par voie aérienne et maritime ;

Améliorer l’efficacité énergétique et la résilience climatique des systèmes de transport ;

Renforcer la coopération avec l’OTAN et des partenaires stratégiques clés tels que les États-Unis, le Canada et la Norvège

Promouvoir la connectivité avec les partenaires régionaux et les pays de l’élargissement tels que l’Ukraine et la Moldavie

Lire la suite:

Exercice militaire Royaume-Uni en Europe

La Russie publie une vidéo d’exercices militaires au rythme effréné

13 leçons que les planificateurs militaires apprendront de l’Ukraine

L’UE et l’OTAN associent régulièrement leurs forces pour effectuer des exercices militaires, mais disposent également de brigades de combat rapidement déployables à utiliser en période de conflit.

Cependant, les officiers militaires américains ont depuis longtemps mis en garde contre les obstacles administratifs et physiques au déplacement des forces en Europe.

Le vice-maréchal de l’Air Sean Bell, qui a analysé la guerre en Ukraine pour Sky News, a expliqué que le conflit a montré qu’une “formation réaliste” pour l’Europe est cruciale mais qu’elle constitue actuellement un “déficit” dans leurs préparatifs de défense.

“Nous sommes un tas de pièces de puzzle déconnectées posées sur une table, et vous devez pouvoir vous entraîner ensemble”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:06

Exercices militaires américains dans les eaux européennes



La cybersécurité à renforcer

Une autre tactique préoccupante est l’utilisation de cyberattaques, les installations civiles allant des hôpitaux aux compagnies maritimes étant ciblées par des pirates ces derniers mois.

Dans son plan d’action, la commission a déclaré que l’UE devait intensifier la cybercollaboration civile et militaire et améliorer les échanges entre les experts de la défense aux niveaux national et européen.

Les normes de cybersécurité et les exigences en matière de certificats devraient également être renforcées et un financement conjoint fourni pour aider les pays à investir ensemble dans des cybercapacités plus modernes, a-t-il ajouté.