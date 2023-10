L’UE va évaluer les risques liés à la sécurité technologique et envisager des contrôles

BRUXELLES (Reuters) – L’Union européenne évaluera si les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les biotechnologies présentent un risque pour la sécurité économique du bloc, ce qui pourrait conduire à des restrictions sur les exportations ou les investissements dans des pays tiers comme la Chine.

La Commission européenne a annoncé mardi avoir établi une liste de quatre technologies, ainsi que six autres à examiner ultérieurement, dans le cadre de la Stratégie européenne de sécurité économique qu’elle a dévoilée en juin.

La Commission souligne qu’elle doit d’abord procéder à une évaluation des risques avec les 27 membres de l’UE et les sociétés de conseil avant de déterminer des mesures. Dans certains cas, la réponse pourrait consister à stimuler les investissements ou à rechercher des alliances avec des partenaires pour réduire les dépendances.

L’exécutif européen affirme que son évaluation, qui doit être achevée d’ici la fin de l’année, ne portera sur aucun pays tiers. Le document sur la sécurité économique ne nomme pas la Chine, mais parle de partenariat avec des pays partageant les mêmes idées et de réduction des risques, ce qui fait partie de sa politique de réduction de la dépendance à l’égard de la Chine.

Les quatre technologies ont été choisies car elles sont considérées comme très susceptibles de présenter les risques les plus immédiats.

Dans les technologies avancées de semi-conducteurs, les domaines d’intérêt comprennent la microélectronique et les équipements de fabrication de puces, l’analyse des données d’IA et la reconnaissance d’objets, ainsi que la cryptographie, les communications et la détection quantiques.