L’UE va évaluer les risques de militarisation de technologies critiques, selon un responsable

BRUXELLES (Reuters) – La Commission européenne évaluera les risques liés à l’utilisation de quatre technologies critiques, dont les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle, par des pays non alignés sur ses valeurs et prendra des mesures l’année prochaine pour résoudre ce problème, a déclaré lundi un responsable de l’UE.

Cette décision de l’exécutif européen fait partie de la stratégie de sécurité économique de l’Union européenne annoncée en juin et fait écho à des mesures similaires prises par les États-Unis, l’Australie et d’autres pays préoccupés par le rôle de plus en plus affirmé de la Chine.