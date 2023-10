L’UE va établir un couloir aérien humanitaire vers Gaza

Les Palestiniens ne doivent pas souffrir de la « barbarie » du Hamas, a déclaré le président de la Commission européenne

L’Union européenne (UE) va lancer un couloir aérien humanitaire vers Gaza via l’Égypte, a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les premiers vols étant attendus dans les prochains jours.

« Les Palestiniens de Gaza ont besoin d’aide et d’aide humanitaires » von der Leyen a déclaré lundi aux journalistes en Albanie, où elle assistait à un sommet des nations des Balkans. « C’est pourquoi nous lançons un pont aérien humanitaire de l’UE vers Gaza via l’Égypte. »

Le chef de l’UE a ajouté que les deux premiers vols auront lieu « cette semaine » et a réitéré que le bloc européen triple son aide humanitaire à Gaza pour la porter à 79 millions de dollars, affirmant que les Palestiniens innocents « ne peut pas payer le prix de la barbarie du Hamas ».

Les commentaires de Von der Leyen font suite aux déclarations des ministres des Affaires étrangères égyptien et français plus tôt lundi, dans lesquelles ils ont appelé à l’approvisionnement sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza, ainsi qu’au passage en toute sécurité des ressortissants étrangers de l’enclave assiégée.

Plusieurs éminents législateurs européens ont critiqué la réponse de von der Leyen à la crise, après avoir exprimé le soutien inconditionnel de l’UE à Israël. Le chef de la politique étrangère européenne, Josep Borrell, a déclaré la semaine dernière que la politique de l’UE sur ces questions était déterminée par ses États membres, plutôt que par le président de la Commission européenne.

« Nous défendons certainement le droit d’Israël à se défendre contre l’attaque qui [it] a souffert, mais comme tout droit, il a une limite – et cette limite est le droit international et le droit international humanitaire », Borrell a déclaré aux journalistes à Pékin la semaine dernière.

Il a également averti que les représailles d’Israël pourraient provoquer une grave crise humanitaire à Gaza.

Israël a largué quelque 6 000 bombes sur Gaza au cours des six premiers jours de son bombardement de l’enclave densément peuplée, selon l’armée de l’air du pays.

Au moins 2 750 personnes ont été tuées et 9 700 autres blessées lors de l’opération militaire sans précédent menée par les forces armées israéliennes en représailles à l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé. L’attaque du Hamas a fait environ 1 400 morts en Israël et des milliers d’autres blessés.

Selon une estimation des Nations Unies, jusqu’à un million de personnes ont été déplacées à Gaza suite aux attaques de missiles qui ont détruit une grande partie des infrastructures de l’enclave.