L’UE va durcir les lois sur le commerce des armes à feu alors que la guerre en Ukraine alimente les craintes sur les armes

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne a décidé jeudi de renforcer les lois régissant le commerce et le transport des armes à feu pour aider à garder les armes à feu illicites hors des mains des gangs criminels, alors que la guerre en Ukraine pourrait accroître la propagation des armes illégales.

La branche exécutive de l’UE, la Commission européenne, estime qu’environ 35 millions d’armes illicites sont entre les mains de civils à travers le bloc des 27 nations. Environ 630 000 armes à feu sont répertoriées comme volées dans la base de données de l’UE sur la sécurité et les frontières.

La répression de la commission impliquerait des procédures communes plus claires pour l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu et des munitions. Un système de licences électroniques serait mis en place pour les demandes d’importation et d’exportation afin de remplacer les systèmes papier plus lents dont disposent la plupart des pays.

Des normes plus strictes seraient imposées à la fabrication d’armes d’alarme et de signalisation, qui tirent des choses comme des blancs ou des gaz lacrymogènes. Ces armes ont été converties par des extrémistes et utilisées dans les attentats sanglants de Paris en 2015 et le meurtre du personnel du magazine satirique français Charlie Hebdo.

Des certificats d’utilisateur final seraient exigés pour certains types d’armes à feu afin de s’assurer que le destinataire ne prévoit pas de les transférer à quelqu’un d’autre, ce qui contribuerait à réduire le risque que les armes se retrouvent sur le marché noir.

La commission insiste sur le fait que les mesures ne restreindront pas la possession d’armes à feu et simplifieront en fait les procédures pour les chasseurs, les tireurs de compétition et les exposants.

La commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a exhorté les pays membres de l’UE et le Parlement européen à les adopter rapidement.

Johansson a déclaré qu’un rapport de l’agence de police européenne montre que « les groupes criminels organisés sont de plus en plus violents et que la violence est de plus en plus meurtrière. C’est une menace pour notre sécurité, pour notre sécurité.

Les propositions de la commission ont été rédigées bien avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février, mais Johansson a déclaré que le conflit avait suscité des inquiétudes car des armes continuaient d’entrer en Europe qui ont été utilisées dans les guerres qui ont déchiré l’ex-Yougoslavie dans les années 1990.

“Bien sûr, je fais confiance à l’armée ukrainienne – ils utilisent vraiment les armes de la bonne manière – mais nous savons aussi que la guerre est un désastre pour les gens, mais c’est une opportunité pour les criminels, et nous devons nous y préparer”, a-t-elle ajouté. a déclaré aux journalistes à Bruxelles.

Lorne Cook, l’Associated Press