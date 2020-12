L’Union européenne prévoit de dépenser des centaines de millions d’euros au cours de l’année prochaine pour aider les réfugiés vivant en Turquie, la plupart d’entre eux ayant fui la guerre en Syrie.

L’organe exécutif de l’UE, la Commission européenne, a déclaré mercredi qu’il étendait deux programmes, l’un qui fournit une assistance en espèces aux réfugiés en Turquie pour répondre à leurs besoins fondamentaux et l’autre qui fournit des fonds pour aider à éduquer les enfants.

Les programmes seront prolongés jusqu’au début de 2022 pour un coût total de 485 millions d’euros.

La commission a déclaré qu’elle fournissait des liquidités indispensables à plus de 1,8 million de réfugiés et aidait à éduquer plus de 700 000 enfants. Les programmes sont gérés par le Croissant-Rouge turc en partenariat avec la Croix-Rouge et l’UNICEF. L’argent ne va pas directement au gouvernement turc.

La Turquie abrite près de 4 millions de réfugiés. Environ 70% sont des femmes et des enfants, et la grande majorité des réfugiés vivent en dehors des camps de migrants.

L’Union européenne compte sur la Turquie pour empêcher les migrants et les réfugiés d’essayer d’atteindre illégalement les 27 pays membres de l’Union. Plus d’un million de personnes sont entrées dans l’UE en 2015, accablant la Grèce et l’Italie et provoquant l’une des pires crises politiques de l’Union.

En 2016, l’UE a offert à la Turquie jusqu’à 6 milliards d’euros d’aide aux réfugiés syriens sur son territoire, une adhésion accélérée à l’UE et des voyages sans visa vers l’Europe pour les citoyens turcs si la Turquie empêchait les migrants d’essayer de partir pour l’Europe. Le nombre d’arrivées a chuté de façon spectaculaire.

Mais en mars, les autorités turques ont commencé à envoyer des milliers de migrants vers l’Europe après que des dizaines de soldats turcs ont été tués lors de combats dans le nord de la Syrie. Le président Recep Tayyip Erdogan avait sollicité l’aide européenne dans le nord de la Syrie, mais la demande a été refusée et il a accusé l’UE de renier ses promesses dans le cadre de l’accord de 2016.

Les dirigeants de l’UE ont à leur tour accusé Erdogan de «chantage», mais ont ensuite promis de revoir l’accord dans le but de mettre fin au chaos aux frontières de l’Europe.

Selon la Commission européenne, les 6 milliards d’euros au titre de l’accord UE-Turquie ont été «engagés et contractés, avec près de 4 milliards d’euros décaissés». Une partie de l’argent, 2,4 milliards d’euros, était destinée à l’aide humanitaire et a été sous-traitée.