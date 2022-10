L’UE va de l’avant avec un plan visant à interdire les nouvelles voitures diesel et à essence

Les plans de l’UE visant à éliminer progressivement la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et à essence ont fait un grand pas en avant cette semaine après que le Conseil européen et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la question.

Dans un communiqué jeudi soir, le Parlement européen a déclaré que les négociateurs de l’UE s’étaient mis d’accord sur un accord relatif à la proposition de la Commission européenne pour une “mobilité routière zéro émission d’ici 2035”.

Le plan vise à réduire les émissions de CO2 des nouvelles camionnettes et voitures particulières de 100 % par rapport aux niveaux de 2021 et constituerait une interdiction effective des nouveaux véhicules diesel et essence de ces types. La Commission européenne est la branche exécutive de l’UE.