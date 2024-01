L’UE va contourner le veto du président polonais pour débloquer des milliards de dollars

Bruxelles étudie les moyens de débloquer plus de 100 milliards d’euros de financement européen pour la Pologne, même si le président du pays oppose son veto aux réformes judiciaires de Donald Tusk.

Cette question est au cœur des préoccupations du Premier ministre Tusk, arrivé au pouvoir le mois dernier après avoir fait campagne pour débloquer les fonds que la Commission européenne avait gelés dans le cadre d’un conflit de longue date avec le précédent gouvernement dirigé par le parti de droite Droit et Justice (PiS).

Pour accéder aux fonds, le gouvernement doit remplir un certain nombre de conditions ou de « super jalons » liés à l’indépendance judiciaire. La difficulté pour Tusk est que le président Andrzej Duda, candidat du PiS qui restera en fonction jusqu’en 2025, a déjà bloqué d’autres réformes proposées par le nouveau gouvernement et a aggravé un conflit constitutionnel avec le Premier ministre.

Tusk, cependant, s’est engagé à accélérer les réformes judiciaires pour respecter les objectifs de l’UE et a déclaré qu’il espérait que Duda les promulguerait.

« Nous visons à atteindre [the] des jalons dans le cadre institutionnel que nous avons, à savoir un gouvernement entièrement dévoué à l’État de droit et un président qui – de temps en temps – ne le respecte pas. Et la commission comprend très bien cette réalité », a déclaré un responsable du gouvernement polonais.

Les responsables de l’UE se sont dits convaincus que Duda ne saboterait pas cette loi qui débloque le financement tant attendu de la Pologne.

“C’est au président, c’est sa prérogative de décider”, a déclaré la vice-présidente de la commission, Věra Jourová, ajoutant qu’elle avait “le sentiment que Monsieur le Président [Duda] est . . . prêt à examiner les propositions ».

Mais si Duda maintient son blocus, Bruxelles et Varsovie travaillent actuellement sur une solution alternative pour débloquer les fonds, selon des sources proches du dossier.

Le commissaire à la Justice Didier Reynders rencontrera vendredi le ministre de la Justice Adam Bodnar à Varsovie pour travailler sur la manière de garantir que la Pologne puisse remplir toutes les conditions nécessaires pour accéder à l’argent.

“La commission, en collaboration avec le gouvernement polonais, cherchera à garantir que des solutions tout aussi efficaces puissent être trouvées pour les problèmes en suspens”, a déclaré un porte-parole de la commission.

Une option consiste à débloquer partiellement ou totalement 76,5 milliards d’euros de fonds réguliers de l’UE qui ont été bloqués fin 2022 en raison de l’indépendance judiciaire, mais qui ne sont pas formellement liés aux « super jalons ».

Quant aux fonds de relance post-pandémie de l’UE, d’un montant total de 35,4 milliards d’euros sous forme de prêts et de subventions, la Pologne devrait y avoir accès avant leur expiration en 2026. Bruxelles et Varsovie travaillent sur une « combinaison de moyens législatifs et non législatifs » pour y parvenir. , ont déclaré des responsables européens et polonais.

La Pologne a déjà demandé 7 milliards d’euros de fonds de relance et espère qu’ils seront décaissés ce printemps. Varsovie espère recevoir un total de 23 milliards d’euros de fonds de relance cette année.

La question est politiquement sensible pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui doit veiller à ce que le nouveau gouvernement polonais pro-européen, issu de la même famille politique que le sien, ne soit pas traité favorablement.

“Il y a beaucoup d’appétit à Bruxelles pour aider Tusk et débloquer au moins une partie de cet argent et s’assurer que ce changement en Pologne se reflète non seulement dans la rhétorique mais dans la distribution d’argent sonnant et trébuchant pour inciter à poursuivre ces réformes”, a déclaré Jakub Jaraczewski, coordinateur de recherche à l’ONG Democracy Reporting International.

Mais, a-t-il ajouté, « il serait extrêmement préjudiciable pour la Commission de débloquer la totalité de l’argent sur la seule base des promesses du gouvernement polonais ».

La Hongrie, dont le financement de l’UE est également gelé en raison de problèmes d’État de droit, a saisi l’occasion pour critiquer Bruxelles pour ses prétendues pratiques de double standard à l’égard de Varsovie et de Budapest.

«Il suffit de regarder ce qui se passe en Pologne et les réactions à Bruxelles [to dispel] aucun doute sur le type de gang incorrect, hypocrite et à double standard qui règne à Bruxelles », a déclaré Gergely Gulyás, conseiller du Premier ministre Viktor Orbán.

Aux côtés de l’opposition PiS, qui a crié au scandale ces derniers jours suite à l’arrestation d’anciens ministres reconnus coupables d’abus de pouvoir, Gulyás a accusé les responsables européens d’avoir « fermé les yeux » et ignoré les valeurs fondamentales.