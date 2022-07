L’UE va construire un nouveau bunker top secret – médias

Les téléphones, montres et appareils auditifs des dirigeants seront bannis de la pirogue prétendument anti-espionnage

L’Union européenne dépense 8 millions d’euros (8,1 millions de dollars) pour construire un bunker sécurisé à Bruxelles où les dirigeants peuvent se réunir en secret, a rapporté EUobserver vendredi. La chambre sera isolée contre les interférences électroniques et tous les gadgets seront interdits d’entrée, le site d’information affirmant que de telles mesures sont nécessaires contre “Des espions russes ou autres.”

Affirmant avoir vu une note de service de l’UE décrivant le projet, EUobserver a indiqué que la chambre sera conçue pour accueillir environ 100 personnes comprenant jusqu’à 34 dirigeants et le personnel associé. Devant être construit d’ici 2024, le bunker sera situé quelque part dans le complexe du Conseil européen dans la capitale belge.

La salle de réunion sera hors ligne, mais contiendra des microphones câblés pour sécuriser les cabines des interprètes. La salle et ces cabines seront entourées d’un “Cage d’isolation certifiée OTAN” pour empêcher les ondes électromagnétiques et radio de l’intérieur d’être captées à l’extérieur, et toute personne cherchant à entrer, même les nettoyeurs, aura besoin d’un « UE SECRÈTE » habilitation de sécurité – le deuxième niveau de classification le plus élevé du bloc.

Selon le soi-disant mémo de l’UE, l’installation sera balayée « avant et après les réunions pour détecter, localiser et neutraliser tout dispositif d’écoute clandestine », et toute personne entrant devra laisser les téléphones, ordinateurs portables, montres intelligentes, porte-clés électroniques et appareils auditifs dans des casiers insonorisés à l’extérieur.

Cette concentration intense sur la sécurité vise à exclure “Des indiscrets russes ou autres”, EUobserver a écrit. Cependant, on ne sait pas si l’UE construit la chambre en réponse à une menace spécifique à la sécurité ou par sens général de prudence. Individuellement, les membres de l’UE ont accusé la Russie d’espionnage bien avant que Moscou n’envoie ses troupes en Ukraine, et l’expulsion de diplomates pour espionnage présumé est courante dans les relations internationales, la Belgique affirmant avoir expulsé des dizaines d’espions russes plus tôt cette année.

Cependant, l’espionnage a lieu entre alliés aussi souvent qu’adversaires, les États-Unis ayant notoirement mis sur écoute 122 dirigeants mondiaux vers 2014. Une surveillance étendue a été effectuée par l’Agence de sécurité nationale des États-Unis sur les hauts fonctionnaires en France et en Allemagne, selon documents publiés par WikiLeaks.

Israël et la Chine ont également été accusés de mener des opérations de surveillance à Bruxelles, et l’UE a pressé la Belgique pendant des années de renforcer ses lois sur l’espionnage, qui permettent à l’espionnage de rester impuni dans de nombreux cas.