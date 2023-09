L’UE va commencer à débloquer de l’argent à la Tunisie dans le cadre d’un pacte sur la migration | Actualités migratoires

L’Union européenne va commencer à débloquer des fonds en faveur de la Tunisie dans le cadre d’un pacte visant à endiguer la migration irrégulière en provenance du pays, a annoncé la Commission européenne.

Un premier versement de 127 millions d’euros (135 millions de dollars) sera versé « dans les prochains jours », a déclaré la porte-parole de la commission, Ana Pisonero.

Pisonero a ajouté que, sur les 127 millions d’euros qui seront déboursés « rapidement », 42 millions d’euros (44,7 millions de dollars) relevaient du volet migratoire de l’accord de juillet. Le reste était destiné aux programmes convenus précédemment, avec 60 millions d’euros (63,9 millions de dollars) pour aider la Tunisie avec son budget.

La Tunisie et l’UE ont conclu en juillet un accord de « partenariat stratégique » pour lutter contre la migration irrégulière en échange d’un soutien financier face à une forte augmentation du nombre de bateaux quittant ce pays d’Afrique du Nord pour l’Europe.

Aux termes de l’accord signé par la chef de la commission Ursula von der Leyen, la Tunisie recevra 105 millions d’euros (112 millions de dollars) pour lutter contre la migration irrégulière, 150 millions d’euros (160 millions de dollars) d’aide budgétaire et 900 millions d’euros (959 millions de dollars) d’aide à long terme. .

Von der Leyen a déclaré au moment de la signature que l’accord pourrait servir de modèle pour des accords avec d’autres pays, alors que l’UE lutte pour endiguer les flux non autorisés de réfugiés et de migrants à travers la Méditerranée.

La Tunisie est l’un des principaux points de départ des bateaux transportant des réfugiés et des migrants tentant de traverser la Méditerranée vers l’Europe, la plupart se dirigeant vers l’Italie, notamment son île de Lampedusa.

Les législateurs européens, le médiateur du bloc et les organisations caritatives d’aide aux migrants se demandent si l’accord avec la Tunisie, fortement soutenu par le gouvernement d’extrême droite italien, répond aux normes européennes en matière de droits.

Selon un communiqué de l’UE, il vise à renforcer les garde-côtes de Tunis pour empêcher les bateaux de quitter ses côtes en fournissant de nouveaux navires, des caméras thermiques et d’autres aides opérationnelles, ainsi qu’en réaménageant des navires de recherche et de sauvetage. Il renforcera également la coopération avec les Nations Unies sur la protection des réfugiés et des migrants et leur retour dans leur pays d’origine.

Une partie de l’argent va également aux agences des Nations Unies qui aident les migrants.

Le président tunisien Kais Saied a été critiqué à Bruxelles pour son régime de plus en plus autoritaire. La médiatrice de l’UE, Emily O’Reilly, a demandé la semaine dernière à la commission d’expliquer comment l’accord avec la Tunisie ne violerait pas les normes des droits de l’homme.

Les députés ont également soulevé cette question, soulignant que des centaines de réfugiés et migrants subsahariens en Tunisie auraient été emmenés ces derniers mois dans le désert près de la frontière libyenne et laissés à eux-mêmes.

La Tunisie s’est hérissée des critiques et a interdit la semaine dernière l’entrée à une délégation d’enquête du Parlement européen.

Ce pays d’Afrique du Nord est confronté à une dette élevée et à de faibles liquidités et a souffert de pénuries de pain et d’électricité. Ses espoirs d’accéder à un plan de sauvetage de 1,9 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI) sont entravés par son refus d’entreprendre les réformes exigées par le FMI.

Saied s’est emparé de pouvoirs étendus en 2021, fermant le Parlement avant d’adopter une nouvelle constitution qui lui confère une autorité quasi totale. Il a déclaré que ses actions étaient légales et nécessaires pour sauver la Tunisie du chaos et de la corruption endémique.