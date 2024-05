L’UE va cibler l’afflux de voitures de luxe en Russie – FT — RT World News

Le bloc veut introduire de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, qui sert de voie d’importation, selon le journal

L’UE se prépare à imposer de nouvelles restrictions à l’encontre de la Biélorussie, notamment sur les voitures de luxe, dans le but d’empêcher la Russie de contourner les sanctions occidentales imposées dans le cadre du conflit ukrainien, a rapporté jeudi le Financial Times.

Selon un projet de mesure actuellement en discussion, l’UE cherche à « pour minimiser le risque de contournement » notamment lorsqu’il s’agit d’importations biélorusses de véhicules de luxe qui sont ensuite revendus à des ressortissants russes.

Les nouvelles mesures contre l’allié clé de la Russie couvriraient également d’autres produits haut de gamme, interdiraient les exportations vers et via la Biélorussie de technologies et de biens susceptibles d’être utilisés par l’armée et cibleraient le gaz naturel liquéfié. L’UE interdirait également les importations de diamants en provenance de Biélorussie, à la suite d’une restriction similaire introduite contre la Russie en décembre, a indiqué le journal.

Selon les statistiques collectées par Trade Data Monitor et partagées par le FT, les exportations de voitures de l’UE vers la Biélorussie ont augmenté après que l’Occident a renforcé les sanctions contre la Russie en 2022, atteignant 268 millions de dollars début 2024.















De nombreux responsables occidentaux se sont plaints du fait que les Russes n’ont aucun problème à acheter une voiture de fabrication occidentale en Biélorussie en raison des lacunes des restrictions. En conséquence, Bruxelles a été invitée à aligner le régime de sanctions contre Minsk sur les mesures imposées contre Moscou.

Selon le FT, fin 2022, une Rolls-Royce d’une valeur de 630 000 dollars est arrivée en Russie via une source biélorusse, et en 2023, au moins 28 Maybach ont été importées par des ressortissants russes auprès de fournisseurs biélorusses.

Après le début du conflit ukrainien, l’UE a intensifié ses sanctions contre Minsk, en invoquant son implication dans la campagne menée par Moscou contre l’Ukraine. Bien que les mesures soient beaucoup plus clémentes que celles visant la Russie, l’UE a néanmoins interdit l’exportation de biens et de technologies à double usage vers la Biélorussie, ainsi qu’un large éventail de produits industriels, tout en ciblant le secteur financier du pays. La Biélorussie et la Russie ont dénoncé les sanctions comme étant illégales.

Les responsables biélorusses ont déclaré qu’ils tentaient d’atténuer l’impact des sanctions en modifiant la législation douanière et en organisant des chaînes logistiques complexes. En avril, les législateurs de Minsk ont ​​adopté un projet de loi autorisant la vente légale de marchandises sanctionnées et marquées comme étant en transit.