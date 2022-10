L’UE va annoncer une mission de formation en Ukraine, 500 millions de dollars pour des armes

L’Union européenne devrait annoncer la semaine prochaine qu’elle met en place une mission d’entraînement militaire en Europe pour des milliers de soldats ukrainiens et fournira environ un demi-milliard de dollars supplémentaires pour aider à acheter des armes pour le pays déchiré par la guerre, ont déclaré vendredi des diplomates et des responsables.

L’objectif est de former près de 15 000 soldats ukrainiens dans un certain nombre de pays de l’UE, principalement la Pologne et l’Allemagne, ont indiqué les responsables. Cela ira de la formation militaire standard à l’instruction spécialisée, en fonction des besoins de l’Ukraine. L’UE espère qu’il sera opérationnel d’ici la mi-novembre.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE approuveront les plans lors d’une réunion à Luxembourg lundi. Les responsables et les diplomates se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour fournir des détails avant l’annonce officielle des plans.

Plusieurs pays de l’UE et de l’OTAN aident déjà à former les forces armées ukrainiennes sur une base bilatérale, mais les diplomates ont déclaré que cela serait plus rentable et efficace – avec une structure de commandement centralisée mieux à même de répondre aux besoins de l’Ukraine – lorsqu’il s’agit d’un effort collectif. .

L’OTAN a commencé à former des instructeurs militaires en Ukraine après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. L’alliance militaire estime que la formation des instructeurs est le moyen le plus efficace d’aider les forces armées ukrainiennes, car il n’est pas nécessaire que les troupes nécessaires au combat quittent le pays.

Lors de leur réunion à Luxembourg, les ministres approuveront également une sixième tranche d’argent, d’une valeur d’environ 500 millions de dollars, de la Facilité européenne pour la paix – un fonds utilisé pour rembourser les pays membres qui fournissent des armes, des munitions et un soutien militaire non létal à l’Ukraine.

Il portera à environ 3,1 milliards d’euros la somme totale de l’UE au titre de l’aide à la sécurité mise à la disposition de l’Ukraine. Les pays individuels dépensent également plus en plus de cela.

Les décisions devraient être annoncées près de huit mois après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine. Plus tôt cette semaine, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a critiqué le bloc des 27 nations pour avoir été trop lent à venir en aide au pays.

“Nous avions discuté de la mission de formation ukrainienne avant la guerre. Avant la guerre. Pendant des mois, des mois avant la guerre”, a déclaré Borrell, qui présidera la réunion de lundi, lors d’une conférence des ambassadeurs de l’UE.

“Puis la guerre arrive et les gens ont dit : ‘Oh, nous aurions dû le faire.'”