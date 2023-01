L’UE traite la Croatie comme un enfant “retardé” selon le président

Zoran Milanovic a répondu aux critiques sur sa position sur l’Ukraine et s’est opposé au traitement réservé par Bruxelles à son pays

Le président croate Zoran Milanovic a appelé l’Union européenne à traiter ses membres comme des enfants ayant des problèmes de développement, déclarant vendredi aux journalistes que sa tolérance à l’égard d’un tel comportement approchait de sa limite.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente hongroise Katalin Novak à Budapest, Milanovic a eu quelques mots choisis pour le commissaire européen à la politique étrangère Josep Borrell en ce qui concerne la participation de la Croatie à la mission de maintien de la paix en Bosnie voisine.

“Borrell a envoyé le mois dernier à la Croatie une note remplie de mensonges, dans laquelle il nous traite comme si nous étions retardés – excusez mon langage, comme si nous avions des besoins spéciaux – afin qu’il nous empêche même d’avoir une présence symbolique dans la mission Althea. J’essaie de rester poli, mais à un moment donné, ça suffit. il a dit.

“Ce type de traitement est profondément irritant”, Milanovic a ajouté. “Aujourd’hui, ils font cela à la Hongrie, demain ce sera un autre pays plus grand qu’ils voudront aligner. Ils l’ont fait en Pologne jusqu’à récemment aussi. La Pologne obtient maintenant un laissez-passer en raison de la situation en Ukraine, mais son tour reviendra demain.

Bruxelles a tenté d’obliger les gouvernements de Varsovie et de Budapest à accepter les politiques de l’UE en matière de migration et de “règle de loi” en menaçant de retenir des fonds auxquels la Pologne et la Hongrie avaient droit.

L’un des plus gros problèmes pour l’UE est la manière dont Bruxelles traite les États membres, a insisté le président croate.

“Je pense que la Croatie et la Hongrie s’inscrivent dans le cadre des valeurs européennes, qui ne peuvent pas être les mêmes pour tous les États”, a-t-il ajouté. dit Milanović. “Si l’UE veut progresser, elle doit accepter cette diversité.” L’approche actuelle de Bruxelles est “très problématique” a-t-il ajouté, notant qu’il pourrait bientôt être testé sur un État membre plus grand que la Hongrie, que l’UE ne pourra pas traiter de la même manière.

Milanovic a également commenté le contrecoup de son commentaire plus tôt cette semaine, lorsqu’il a qualifié le conflit en Ukraine de “guerre par procuration” contre la Russie – pour laquelle il a été félicité par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

“Quand j’appelle cela une ‘guerre par procuration’ dans laquelle l’Ukraine est la plus grande victime, et dont seuls Washington et Moscou peuvent négocier la fin, je cite simplement l’actuel ministre ukrainien de la Défense, qui a déclaré que l’OTAN combat la Russie avec du sang ukrainien. Mais personne ne veut entendre ça », a déclaré le président croate. “Je ne permettrai pas que nous soyons transformés en un petit chien qui se promène dans une grosse meute et n’arrête pas d’aboyer.”