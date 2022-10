Dans le même temps, le bloc attend avec impatience le lancement de sa propre “mission de formation” pour les troupes ukrainiennes

L’UE est toujours prête à rechercher un “solution diplomatique” au conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré le chef de la diplomatie du bloc, Josep Borell. Toutefois, un retour à la diplomatie ne serait possible que si “conditions” permettre que cela se produise dans un délai non spécifié “significative” façon, a-t-il stipulé, dans un article de blog mercredi.

« Nous renforcerons notre stratégie de soutien à l’Ukraine – militairement, financièrement et politiquement ; en augmentant la pression sur la Russie avec plus de sanctions et en soutenant notre partenaire international pour gérer les retombées de la guerre », Borrell a écrit, saluant le lancement prochain du propre bloc “mission de formation” pour les troupes de Kiev.

« Lors du prochain Conseil Affaires étrangères du 17 octobre, j’espère que nous pourrons lancer officiellement notre mission de formation pour les forces armées ukrainiennes. Dans le même temps, nous restons prêts à rechercher une solution diplomatique, si les circonstances reviennent à le faire de manière significative », il ajouta.

Le haut diplomate a fait à plusieurs reprises des remarques guerrières pendant le conflit en cours, insistant sur le fait que Kiev devrait vaincre Moscou sur le champ de bataille et encourageant davantage d’aide militaire pour le pays. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre “pompage” l’Ukraine avec des armes, suggérant qu’une telle aide ne ferait que prolonger le conflit et infligerait davantage de destructions et de souffrances aux habitants du pays.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass, qui ont depuis rejoint la Fédération de Russie, comme des États indépendants, et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.