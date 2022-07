L’UE tire la sonnette d’alarme sur le gaz russe

Moscou coupera les livraisons de gaz “tôt ou tard”, a affirmé le dirigeant européen

L’Union européenne devrait se préparer au pire scénario d’un arrêt complet des approvisionnements en gaz naturel en provenance de Russie, a averti le président de la Commission européenne dans une interview à l’agence de presse allemande DPA, publiée lundi.

Interrogée sur le plan énergétique d’urgence de la CE présenté la semaine dernière, Ursula Von Der Leyen a souligné l’importance de rendre le bloc énergétiquement indépendant de la Russie, insistant sur le fait que ce n’était qu’une question de temps avant que Moscou ne décide de couper complètement les livraisons de gaz à l’UE.

« Le Kremlin n’est pas un partenaire fiable pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe. Gazprom a délibérément maintenu ses niveaux de stockage bas. En attendant, la Russie ne fournit que partiellement ou pas du tout du gaz à douze États membres », Von Der Leyen a déclaré, ajoutant que “L’Europe doit se préparer au pire scénario : un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz, tôt ou tard.”

Le chef de la Commission a noté que l’UE vise à être complètement indépendante du gaz russe d’ici 2027 au plus tard, et que quelque 300 milliards d’euros seront investis dans le cadre du plan REPowerEU, afin d’économiser du gaz et d’accélérer “le passage aux énergies renouvelables.”

Elle a poursuivi en exhortant les membres de l’UE qui ne dépendent pas fortement des importations de gaz russe à se joindre à l’effort d’économie d’énergie. Le président de la CE a averti que même si ces États reçoivent à peine du gaz de Moscou, ils pourraient encore être gravement touchés en cas d’arrêt complet des livraisons d’énergie russe à l’UE.

“Il est donc important que tous les États membres freinent la demande, que tous épargnent davantage et partagent avec les membres les plus touchés”, Von Der Leyen a déclaré, ajoutant que « La solidarité énergétique est un principe fondamental de nos traités européens.

La semaine dernière, la Commission européenne a présenté un plan énergétique d’urgence appelé la proposition “Save Gas for a Safe Winter”, qui ordonne à tous les pays de l’UE de réduire leur consommation de gaz de 15% d’ici septembre – une limitation qui devrait durer jusqu’au 31 mars, 2023. Les États membres sont également invités à passer aux énergies renouvelables, voire au charbon, au pétrole et au nucléaire pour atteindre cet objectif, et de demander à leurs citoyens de rationner leur consommation de gaz.

Le plan sera discuté par les ministres de l’énergie de l’UE mardi. Von Der Leyen s’est dite convaincue que le projet sera accepté par les ministres, qui « comprendre leur responsabilité » pour voir l’Europe en toute sécurité au cours des deux prochains hivers.

Cependant, plusieurs États de l’UE ont jusqu’à présent résisté au plan, l’Espagne, la Grèce et le Portugal, l’Italie, la Pologne et la Hongrie accusant la Commission européenne de ne pas avoir consulté les États membres sur le projet.

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a rejeté l’idée que Moscou pourrait couper l’approvisionnement en gaz de l’UE, déclarant la semaine dernière que le géant russe de l’énergie Gazprom était “prêt à pomper autant que nécessaire” mais que l’UE avait “tout fermé eux-mêmes.” Il a précédemment appelé les sanctions du bloc contre la Russie “fou et irréfléchi” et accusé les dirigeants de l’UE d’avoir commis des “suicide” sous les ordres des USA.