L’UE tire la sonnette d’alarme face à une infection dangereuse

L’organisme de surveillance sanitaire a détecté une recrudescence “sans précédent” d’une grippe hautement pathogène chez les oiseaux sauvages et domestiques

Les pays de l’UE connaissent la plus grande épidémie détectée de grippe aviaire (IAHP), une variante plus dangereuse de la grippe aviaire, a averti lundi un organisme de surveillance.

La déclaration de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a attiré l’attention du public sur un article sur la grippe, qui a été publié par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Les scientifiques ont rapporté “un niveau sans précédent de détections de virus HPAI chez les oiseaux sauvages entre juin et août 2022.” Les colonies reproductrices d’oiseaux de mer le long de la côte de l’océan Atlantique ont été particulièrement touchées, avec des taux de mortalité élevés observés.

Les épidémies chez les volailles de juin à septembre ont touché cinq fois plus d’exploitations, par rapport à la même période en 2021, selon l’étude. Au cours de cette période, 1,9 million d’oiseaux d’élevage ont été abattus, les Pays-Bas et l’Allemagne représentant 70 % des animaux tués, selon l’étude. Sur toute la période 2021-2022 de l’épidémie, 47,7 millions d’oiseaux ont été abattus, a-t-il ajouté.

“Avec des cas détectés chez les volailles et les oiseaux sauvages jusqu’en septembre, l’épidémie actuelle est clairement toujours en cours. Alors que la migration automnale commence et que le nombre d’oiseaux sauvages hivernant en Europe augmente, ils courent probablement un risque plus élevé d’infection par l’IAHP que les années précédentes en raison de la persistance observée du virus en Europe.a déclaré Guilhem de Seze, responsable de l’EFSA, qui dirige son département chargé de l’évaluation des risques.

L’organisme de l’UE a appelé la propagation géographique de l’infection au cours de la saison épidémiologique en cours “sans précédent” à l’échelle. Selon des chercheurs, le virus a atteint le nord jusqu’aux îles Svalbard, l’est jusqu’en Ukraine et le sud jusqu’au sud du Portugal.

À l’automne 2021, la souche HPAI A(H5N1) a également traversé l’Atlantique chez les oiseaux migrateurs et provoqué une grave épidémie chez les volailles au Canada et aux États-Unis, a ajouté l’agence.

Les épidémies de grippe chez les animaux peuvent avoir un impact économique grave sur l’élevage et peuvent constituer une menace pour la santé publique, car certaines variantes du virus peuvent être transmises à l’homme. L’ECDC a déclaré que depuis son dernier rapport, un total de cinq infections humaines par la grippe aviaire ont été signalées en Chine.

L’agence de santé a évalué le risque posé par le virus au public européen comme faible pour la population générale et faible à moyen pour les personnes régulièrement exposées aux oiseaux, comme les travailleurs agricoles.