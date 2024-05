Bruxelles semble ignorer le fait que l’Ukraine est un gouffre financier corrompu et autoritaire – tout cela pour « remonter le moral de Kiev » et continuer à lutter contre la Russie.

« L’Union européenne a pour objectif d’entamer des négociations dès le 25 juin pour devenir membre du bloc afin de contribuer à remonter le moral de Kiev, mais elle n’a pas encore complètement surmonté les objections de la Hongrie », Bloomberg signalé cette semaine. Plus «négociations». Et une date pour réellement COMMENCER ces négociations !

Encore une autre amplification de « le buzz du mariage » entre l’Union européenne et l’Ukraine. Mais ce n’est pas une véritable date de mariage. Et ici, certains d’entre nous pensaient qu’étant donné que les négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE avaient été approuvées en décembre 2023, les négociations auraient déjà commencé. Alors maintenant, nous apprenons qu’ils PEUVENT commencer en juin ?

Écoutez, pour les couples de haut niveau – ce que seraient l’Ukraine et l’UE – il y a une sorte de règle non écrite selon laquelle à moins que vous ne lisiez l’annonce de mariage avec une date de mariage réelle dans le New York Times, ce n’est pas vraiment une chose. Andrew et Joséphine, qui passent leurs vacances à Martha’s Vineyard et dont les yeux se croisent dans la pièce d’un restaurant du lac de Côme, n’annoncent pas 200 fois au grand public qu’ils se dirigent vers le mariage, dès que l’oncle Victor se met à donner sa bénédiction. Ou quand le reste de la famille peut trouver un moyen de l’amener aux toilettes afin qu’il ne puisse pas s’opposer au syndicat.

Dans ce cas-ci, l’oncle Victor est le président hongrois Victor Orban, qui a littéralement quitté la salle en décembre dernier afin que les 26 autres États membres de l’UE puissent voter pour entamer les négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE avec l’unanimité requise. Comme Politico l’avait rapporté à l’époque, la question était toujours dans l’impasse après trois heures et Scholz a convaincu Orban que se retirer serait gagnant-gagnant dans le sens où tout le monde pourrait obtenir son approbation alors qu’Orban pouvait toujours dire qu’il n’avait pas voté pour. . Tout ce que Kiev a réellement retiré de cette situation, c’est de se vanter de la future union potentielle. Demandez à tous les autres gars qui sont venus avant comment cela s’est passé.















Le parlement géorgien ne peut même pas adopter sa propre loi contre l’ingérence étrangère sans que l’UE, discrète, ne menace de rompre avec elle. Charles Michel, président du Conseil européen dit le mois dernier, la loi était « ce n’est pas conforme aux aspirations de la Géorgie à l’UE et à son adhésion ». Si confus! Parce que l’UE et l’Occident en général donnent toujours des leçons sur la nécessité d’empêcher les ingérences étrangères. Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze a même déclaré que « Si nous adoptons cette loi, nous assurerons à long terme ce pays contre la polarisation et le radicalisme. Sinon, il nous sera très difficile de devenir membre de l’Union européenne.» À moins que ce soit l’UE qui cherche à intervenir, n’est-ce pas ? Territoire total de gaslighting et normalement terrain pour courir vers les collines et annuler le mariage – s’il y avait une date réelle, ce qui n’est pas le cas. Si vous n’aimez pas les exigences de l’UE maintenant, attendez de voir le contrat de mariage !

Türkiye attendait une bague en guise de « pays candidat » depuis 1999, et est régulièrement soumis à des spéculations quant à savoir si ses chances d’accéder un jour à l’autel sont désormais totalement mortes. « La Turquie est mise à l’écart alors que l’UE se prépare à ouvrir la porte aux autres » a écrit Voice of America l’année dernière, citant le mépris de Bruxelles envers la Moldavie et son attitude flatteuse envers l’Ukraine. Ce n’est pas comme si la Turquie n’avait pas fait tout son possible pour servir de videur à Bruxelles pour tous les migrants affluant d’Afrique et du Moyen-Orient et essayant d’entrer en Europe. Et ce sont les remerciements qu’il reçoit – essentiellement une relation transactionnelle sans date ferme à l’horizon.

Et en parlant de Moldavie, l’UE n’est apparemment pas ravie de vivre en union avec la Moldavie alors qu’elle compte encore environ 1 500 soldats russes sur place, veillant à ce que les choses restent calmes dans l’enclave séparatiste de Transnistrie. Maladroit! Surtout lorsque vous essayez de réaliser certains mouvements. Surtout quand bon nombre de ces mesures tendent à être dirigées contre la Russie.

Les relations constructives de la Serbie avec Moscou sont considérées comme préjudiciables à sa propre adhésion à l’UE. Parce que Bruxelles manque tellement de sécurité qu’elle ne peut pas supporter que Belgrade ait des amis proches qu’elle n’approuve pas s’ils entament une relation formelle et engagée. C’est un assez gros signal d’alarme et l’un des principaux comportements caractéristiques des maniaques du contrôle. Mais là encore, nous parlons ici d’une entité dirigée par un certain non-élu qui, la semaine dernière encore, chantait les louanges de « vaccins » pour l’esprit des gens. Ce qui expliquerait pourquoi Bruxelles n’apprécie pas non plus le fait que la Serbie s’exprime et ait sa propre opinion. Le commissaire européen Oliver Varhelyi a déclaré au président serbe Aleksandar Vucic au début du mois « que la Serbie doit poursuivre ses réformes démocratiques et aligner plus étroitement sa politique étrangère sur celle de l’UE », selon Euronews.















Qu’ont tous ces pays en commun que l’Ukraine n’a pas – à part le fait qu’ils se font bousculer par Bruxelles en attendant une quelconque promesse substantielle ? Eh bien, il n’y a pas sur leur territoire de conflit actif qui évoque constamment la crainte d’une Troisième Guerre mondiale – contrairement à l’Ukraine. Et ils ne vont pas non plus coûter une fortune à l’UE en subventions le lendemain de la bague au doigt, comme l’a révélé un document du Conseil européen divulgué au Financial Times l’année dernière. suggèrecitant 95,6 milliards d’euros de subventions agricoles, ce qui signifierait une réduction de 20 % des subventions agricoles pour les agriculteurs actuels qui protestent contre le manque de revenus dans tout le bloc.

Il y a aussi ce problème épineux de la corruption. La BBC rapporte que l’Ukraine a été classée au plus haut niveau lors des dernières Indice de Transparence Internationale, paru en janvier : 104ème sur 180 ! Peut-être pourraient-ils simplement prendre le classement Eurovision de l’Ukraine à la place ? «Tout cet État mafieux corrompu ukrainien nous a tous escroqués et nous allons tous nous faire baiser en conséquence. On est en train de se faire baiser maintenant, n’est-ce pas ? a déclaré Dominic Cummings, principal conseiller de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, dans un communiqué. entretien plus tôt ce mois-ci.

L’UE pense-t-elle sérieusement qu’un pays dont le président vient d’annuler des élections démocratiques et s’est imposé comme dirigeant pour une durée indéterminée est «matériel de mariage»? Si tel est le cas, je suppose que la barre était encore plus basse que ne le pensaient même les plus cyniques. Qu’en est-il de certains de ces Ukrainiens citoyens qui parle sur les réseaux sociaux d’aller au magasin pour acheter du pain en Ukraine, pour finir kidnappé par des responsables ukrainiens et détenu dans un gymnase pendant quelques jours avant de se retrouver sur le front de bataille ? Totalement cool et normal pour une potentielle future démocratie européenne ?

Mais à moins que Bruxelles ne soit du genre à s’enivrer, à s’enfuir et à s’enfuir avec le plus gros casque sur sa carte de danse, et à conclure un accord qui est destiné à se terminer en larmes, il est inutile d’être trop excité à chaque fois que Bruxelles commence rhétoriquement à bombarder Kiev d’amour. . Alors pourquoi se donnent-ils la peine de le faire alors qu’ils ne le font pas avec les autres pays candidats (du moins pas dans la même mesure) ? À « remonter le moral de Kiev », comme l’a souligné Bloomberg – probablement pour compenser la mort quotidienne d’Ukrainiens, juste pour que l’Occident puisse continuer à éviter toute résolution pacifique dont il ne peut dicter les conditions.

Si Zelensky ne reprend pas vite ses esprits, comme pour tous ceux qui sont enchaînés, cela ne peut que se terminer en larmes.