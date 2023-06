L’UE tente à nouveau de surmonter la crise des migrants qui dure depuis des années

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jeudi, les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne ont tenté à nouveau de surmonter l’un des problèmes politiques les plus insolubles du bloc alors qu’ils envisageaient de nouvelles mesures pour répartir la responsabilité des migrants entrant en Europe sans autorisation.

Le système d’asile européen s’est effondré il y a huit ans après l’entrée de plus d’un million de personnes – la plupart fuyant le conflit en Syrie – et a dépassé les capacités d’accueil en Grèce et en Italie, déclenchant ainsi l’une des plus grandes crises politiques de l’UE.

Les 27 pays de l’UE se chamaillent depuis lors pour savoir quels pays devraient assumer la responsabilité des personnes arrivant sans autorisation et si les autres membres devraient être obligés de les aider à faire face.

Arrivant pour la réunion à Luxembourg, la plus haute responsable des migrations de l’UE, la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que c’était une « journée extrêmement importante » pour résoudre ce qui a « été un marathon » pour l’Europe.

« De ce marathon, il nous reste peut-être 100 mètres. Nous sommes donc si près de trouver un accord aujourd’hui », a déclaré Johansson. « Je m’attends à ce que les États membres soient en mesure de faire les derniers mètres supplémentaires pour parvenir à l’accord. »

« Si nous ne sommes pas unis, nous sommes tous perdants », a-t-elle déclaré.

Selon les règles existantes, les pays où les migrants arrivent pour la première fois doivent les interroger et les filtrer et traiter les demandes de ceux qui pourraient souhaiter demander l’asile. Mais la Grèce, l’Italie et Malte soutiennent que la gestion du nombre de personnes entrant est trop lourde.

Les tentatives ultérieures d’imposer des systèmes de quotas aux pays pour répartir les migrants ont été contestées devant les tribunaux et finalement abandonnées.

La présidence de l’UE, actuellement assurée par la Suède, a proposé un système dans le cadre duquel les pays qui ne veulent pas accueillir de migrants pourraient payer à la place. Des chiffres d’environ 20 000 euros (21 400 $) par migrant ont circulé avant la réunion. Reste à savoir si l’idée sera acceptée.