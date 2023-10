L’UE suspend son aide à la Palestine — RT World News

L’UE a suspendu toute aide et aide au développement en faveur de la Palestine à la suite de l’attaque du groupe militant Hamas contre Israël, a annoncé le bloc lundi. D’autres propositions budgétaires liées à l’aide ont également été reportées « jusqu’à nouvel ordre, » selon le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi.

Bruxelles va revoir l’ensemble de sa politique d’aide et de développement envers la Palestine, a déclaré le responsable, affirmant que le « ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple » était un « tournant » pour l’UE.

« Il ne peut y avoir de statu quo » Varhelyi a déclaré dans une série de messages sur X (anciennement Twitter). « Nous avons besoin d’action et nous en avons besoin maintenant. »

Ces commentaires font suite à une attaque surprise du Hamas qui a vu des militants franchir la frontière entre Gaza et Israël et envahir brièvement plusieurs colonies après une attaque massive à la roquette. Les autorités israéliennes estiment que plus de 700 personnes ont été tuées lors de l’assaut et plus de 2 200 blessées.

Selon Varhelyi, l’UE a été « le plus gros donateur » aux Palestiniens et la décision de lundi affectera l’aide au développement d’une valeur de 691 millions d’euros (728,8 millions de dollars). « Tous les paiements [are] immédiatement suspendu. Tous les projets [have been] mis en examen, » dit-il, ajoutant que « Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent maintenant être abordés. »















Le commissaire a en outre déclaré que « L’incitation à la haine, à la violence et la glorification de la terreur ont empoisonné l’esprit de nombreuses personnes. » Selon le Financial Times, l’UE s’est engagée à verser un total de 1,18 milliard d’euros (1,24 milliard de dollars) en soutien à la Cisjordanie et à Gaza entre 2021 et 2024.

La Commission européenne a nié qu’une partie de son financement soit allée au Hamas, qu’elle qualifie de groupe terroriste. « L’UE ne finance ni le Hamas ni ses activités terroristes, directement ou indirectement. » a déclaré le bloc à la suite de l’attaque de samedi, ajoutant qu’il avait maintenu une « pas de politique de contact » avec l’organisation depuis 2007.

La décision de Bruxelles est intervenue un jour après que Berlin a annoncé qu’il suspendrait également son aide aux Palestiniens et réviserait ses programmes d’aide et de développement. La ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, a qualifié l’attaque du Hamas de « Terrible tournant » déclarant que Berlin « examiner l’ensemble de notre engagement envers les territoires palestiniens ».

La décision a été critiquée par le député allemand Gregor Gysi, un éminent membre du Parti de gauche, qui a insisté sur le fait que tous les Palestiniens ne devraient pas être tenus responsables des actions du Hamas. « Les organisations palestiniennes peuvent et doivent être soutenues, mais le Hamas ne le peut pas. » a-t-il déclaré au Spiegel.