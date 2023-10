L’UE suspend le financement palestinien après l’attaque du Hamas – POLITICO

BRUXELLES — L’UE a suspendu le financement de l’Autorité palestinienne à la suite de l’attaque terroriste perpétrée ce week-end par le Hamas en Israël.

Le commissaire européen à l’Élargissement, Olivér Várhelyi, a annoncé que la Commission européenne mettait sous examen l’ensemble de son portefeuille de développement – ​​totalisant 691 millions d’euros – et que tous les paiements étaient immédiatement suspendus.

« Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent désormais être abordés. L’incitation à la haine, à la violence et à la glorification de la terreur a empoisonné l’esprit d’un trop grand nombre de personnes », a déclaré le commissaire hongrois. « Nous avons besoin d’action et nous en avons besoin maintenant. »

Cette décision intervient alors que l’Allemagne et l’Autriche ont annoncé la suspension de leur aide aux territoires palestiniens.

L’attaque surprise du Hamas – le groupe armé palestinien désigné organisation terroriste par l’UE – a surpris une grande partie du monde, tuant quelque 700 Israéliens, et 400 Palestiniens tués en représailles.

L’annonce de l’UE ouvre un débat qui préoccupe depuis longtemps Israël – en dehors du financement des causes palestiniennes.

L’UE a contribué environ 300 millions d’euros aux entités palestiniennes l’année dernière et a promis 1,8 milliard d’euros au total entre 2021 et 2024. Ce total comprend des millions d’euros à l’Autorité palestinienne pour l’aider à payer les salaires des fonctionnaires et à financer des projets, aidant également les réfugiés via une agence des Nations Unies et en finançant certaines agences non gouvernementales.

Les pays de l’UE donneront leur première réponse politique à la proposition de suspendre le financement lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères mardi après-midi. La réunion vidéo a été convoquée par le service d’action extérieure de l’UE (SEAE) pour discuter de l’évolution rapide de la situation au Moyen-Orient.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE discuteront probablement de la question lorsqu’ils se réuniront par liaison vidéo mardi après-midi pour une réunion d’urgence visant à discuter de l’évolution rapide de la situation au Moyen-Orient.

Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’UE, a publié un déclaration dimanche au nom de l’UE, condamnant « dans les termes les plus forts possibles les attaques multiples et aveugles du Hamas à travers Israël ». Plusieurs pays – dont l’Irlande, le Luxembourg et le Danemark – ont demandé qu’une référence à la nécessité d’une désescalade soit incluse dans le projet commun, mais d’autres s’y sont opposés, dont l’Autriche, ont déclaré à POLITICO trois responsables qui ont bénéficié de l’anonymat pour discuter de questions sensibles. Cela reflète la conviction de certains qu’un appel à la désescalade pourrait être considéré comme décrivant les actions des deux parties comme étant équivalentes.

L’UE a déjà été critiquée par des responsables israéliens concernant son financement d’organisations palestiniennes.

Lundi, le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré qu’il y avait « des contrôles stricts en place afin de garantir qu’il n’y ait pas de financement direct ou indirect ». [for Hamas].»

Mais compte tenu de l’attaque du week-end, la surveillance des organisations palestiniennes – et de la manière dont l’argent de l’UE pourrait leur parvenir – va certainement s’intensifier.

L’UE, qui soutient une solution à deux États au Moyen-Orient, tente depuis longtemps de gérer les différents points de vue de ses 27 pays membres sur les conflits avec Israël. La France, les États nordiques et l’Irlande soutiennent traditionnellement une position considérée par d’autres pays comme trop pro-palestinienne.

Au cours du week-end, le siège de la Commission européenne a été illuminé par le drapeau israélien, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, tweetant à plusieurs reprises sur le soutien indéfectible de l’UE à Israël. Quelques membres du Parlement européen et commentateurs a critiqué cette décision.