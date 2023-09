Le commissaire à l’Agriculture Janusz Wojciechowski a déclaré que le bloc prendrait les mesures appropriées en réponse à la plainte de Kiev auprès de l’OMC

Le commissaire européen à l’Agriculture Janusz Wojciechowski s’est dit surpris par la décision de l’Ukraine de porter plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Les trois États de l’UE ont rompu les rangs avec Bruxelles en refusant de lever les embargos sur l’importation de produits agricoles ukrainiens.

« J’ai été assez surpris que l’Ukraine ait choisi cette voie, compte tenu des énormes efforts déployés jusqu’à présent par les États membres. » a déclaré Wojciechowski, s’exprimant lors d’une conférence de presse à Bruxelles lundi.

Il a dit que ce serait « très facile » pour montrer que Kiev n’a subi aucun dommage dans ses volumes d’exportation de céréales, ajoutant que malgré l’embargo imposé par les trois États de l’UE, les expéditions de céréales de l’Ukraine ont augmenté.

Le commissaire a néanmoins souligné qu’il espérait que l’UE et l’Ukraine parviendraient à résoudre le problème. « par le dialogue et l’accord mutuel » et qu’il reste « optimiste » qu’un tel dialogue aura lieu. Il a également noté que Bruxelles n’avait pas l’intention pour le moment d’introduire des sanctions contre les pays qui ont maintenu des interdictions d’importation sur les céréales ukrainiennes.

Les commentaires de Wojciechowski interviennent après que Kiev a annoncé lundi qu’elle poursuivrait en justice la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie devant l’OMC pour leurs interdictions unilatérales sur les céréales et qu’elle envisagerait à son tour d’imposer des restrictions commerciales en représailles.

Les trois pays ont choisi de maintenir leurs embargos malgré le choix de Bruxelles de lever les restrictions sur les expéditions ukrainiennes de blé, de maïs, de colza et de tournesol la semaine dernière. Les responsables de Budapest, Varsovie et Bratislava ont affirmé que les produits agricoles ukrainiens bon marché étaient inférieurs aux prix intérieurs et menaçaient les moyens de subsistance des agriculteurs locaux.

Kiev a toutefois prévenu qu’elle poursuivrait en justice tout pays de l’UE qui déciderait d’interdire ses céréales en violation des décisions prises à Bruxelles. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a souligné qu’il était « Il est important de garantir que l’unité européenne fonctionne au niveau bilatéral » et cela « les voisins soutiennent l’Ukraine » dans le conflit avec la Russie.