L’UE soutient l’entrée de la Croatie dans Schengen, rejette la Bulgarie et la Roumanie

Les États membres de l’UE ont confirmé que la Croatie pouvait rejoindre l’espace Schengen sans passeport.

Cependant, la Roumanie et la Bulgarie se sont vu refuser l’accès.

La décision est intervenue jeudi en Belgique lors d’une réunion des ministres de l’intérieur de l’UE.

Les membres de l’Union européenne ont confirmé l’admission de la Croatie dans l’espace Schengen sans passeport du bloc tout en rejetant les candidatures de la Bulgarie et de la Roumanie.

Les décisions sont intervenues jeudi lors d’une réunion des ministres de l’intérieur de l’UE à Bruxelles.

“Dernière étape accomplie ! Décision du Conseil adoptée – Il est désormais formellement confirmé que la Croatie rejoindra l’espace Schengen à compter du 1er janvier 2023”, a déclaré jeudi la représentation permanente de la Croatie auprès de l’UE dans un tweet.

“L’espace Schengen s’agrandit pour la première fois depuis plus d’une décennie”, a tweeté la République tchèque, qui assure la présidence tournante de l’UE. “Les ministres ont approuvé l’adhésion de la Croatie à compter du 1er janvier 2023 !”

La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré que la Roumanie et la Bulgarie se sont vu refuser l’accès à la zone.

“En ce qui concerne l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, nous ne sommes pas unis et cela nous rend très faibles et cela me rend également triste”, a-t-il déclaré.

“Vous méritez d’être membres à part entière de Schengen, vous méritez d’avoir accès à la libre circulation dans l’espace Schengen”, a déclaré Johansson.

Soutien unanime

La pleine adhésion des nouveaux membres de l’UE – la Bulgarie et la Roumanie ont rejoint le bloc en 2007, la Croatie en 2013 – a nécessité le soutien unanime de leurs partenaires.

Les trois pays adhèrent déjà en partie aux règles de Schengen, mais les contrôles aux frontières intérieures doivent encore être levés.

Le hold-up a longtemps été lié aux inquiétudes des partenaires du trio concernant la portée du crime organisé, la migration non autorisée et d’autres problèmes de sécurité.

Le mois dernier, la branche exécutive de l’UE, la Commission européenne, a décidé que les trois pays candidats remplissaient les critères techniques d’adhésion, et le Parlement européen a également voté en faveur de leur adhésion.

La candidature de la Croatie n’a rencontré aucune opposition notable de la part de ses partenaires de l’UE. Mais avant la réunion de jeudi, l’Autriche semblait presque certaine d’opposer son veto aux offres bulgare et roumaine sur l’immigration, alors qu’un nombre croissant de personnes traversent ses frontières sans autorisation via la région des Balkans.

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, a renouvelé l’opposition farouche de son pays, notant que plus de 100 000 personnes sont entrées en Autriche cette année sans autorisation.

“Le système ne fonctionne pas en ce moment”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Passage pour les demandeurs d’asile

Les autorités autrichiennes craignent que la suppression des contrôles aux frontières intérieures ne fasse de la Bulgarie et de la Roumanie des passages obligés pour les demandeurs d’asile.

Les parlementaires de droite du parti des démocrates suédois se sont opposés à l’adhésion des trois pays candidats, invoquant des inquiétudes similaires.

Le Premier ministre roumain Nicolae Ciuca a déclaré mercredi que son gouvernement avait eu des “réunions au plus haut niveau” avec l’Autriche pour tenter d’apaiser les inquiétudes, et a noté que les données montrent que “la Roumanie n’est pas sur des flux migratoires qui généreraient des craintes”.

“La migration illégale est politiquement très sensible dans de nombreux États membres… mais bloquer l’adhésion de la Roumanie à Schengen n’apportera pas les réponses que l’Autriche souhaite”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, ajoutant que “l’état actuel d’incertitude ne peut pas continuer”.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a également déclenché un tollé la semaine dernière lorsqu’il a allégué que les responsables de la sécurité des frontières bulgares pouvaient accepter des pots-de-vin en espèces.

Le parlement néerlandais doit également peser, ce qui signifie que la Bulgarie pourrait être plus susceptible de rejoindre plus tard que les deux autres candidats.

Cynisme

Le président bulgare Rumen Radev a riposté, écrivant sur Facebook que trois agents frontaliers bulgares ont été tués ces derniers mois alors qu’ils protégeaient les frontières extérieures du bloc.

“Au lieu de la solidarité européenne”, a déclaré Radev, “la Bulgarie reçoit le cynisme”.

Dans un effort pour apaiser les inquiétudes de leurs partenaires, la Bulgarie et la Roumanie ont invité des missions d’enquête de l’UE avec des experts nationaux à deux reprises ces derniers mois pour voir comment les choses s’étaient améliorées.