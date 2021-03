L’UE soutient la cogénération à haut rendement d’électricité et de chaleur en Slovaquie

La Slovaquie prévoit de soutenir la production d’électricité à partir d’installations de cogénération à haut rendement connectées aux réseaux de chauffage urbain en Slovaquie, conformément aux règles d’aide de l’UE, a déclaré le 4 mars le chef de la concurrence de la Commission européenne.

«Cette mesure slovaque de plus d’un milliard d’euros apportera une contribution importante aux objectifs énergétiques et climatiques de l’UE, sans fausser indûment la concurrence,» Vice-président exécutif de la Commission Margrethe Vestageuse, en charge de la politique de la concurrence, a déclaré.

Selon la Commission, le programme vise à accroître ou à maintenir le haut rendement des installations de cogénération à haut rendement existantes, à encourager leur passage du charbon au gaz naturel ou à des sources renouvelables et à stimuler les investissements dans de nouvelles installations de cogénération à haut rendement.

La Slovaquie sélectionnera les bénéficiaires sur la base d’une procédure d’appel d’offres multi-technologies pour les nouvelles installations d’une capacité de 1 mégawatt (MW) ou plus et d’une procédure administrative pour les petites installations et les installations existantes. Dans ce cas, l’aide sera calculée sur la base des coûts de production d’électricité à partir de ces installations (coût actualisé de l’énergie – LCOE).

Toutes les installations sélectionnées au-dessus de 250 kilowatts (kW) recevront une aide sous la forme d’une prime d’achat, c’est-à-dire que l’installation vend sa production sur le marché et reçoit un paiement complémentaire par rapport au prix du marché. Les installations de moins de 250 kilowatts recevront un tarif d’achat fixe, c’est-à-dire un prix garanti pour l’électricité produite, a indiqué la Commission, notant que l’aide sera accordée pour une période maximale de 15 ans, et que le budget global du régime s’élève à 1050 millions d’euros (70 millions d’euros / an).

La Commission a déclaré avoir évalué la mesure au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État, en particulier ses lignes directrices de 2014 sur les aides d’État pour la protection de l’environnement et l’énergie, qui permettent aux États membres de soutenir la cogénération à haut rendement dans certaines conditions, afin de stimuler les économies d’énergie.

Selon la Commission, le régime soutiendra la production d’électricité à partir d’une cogénération à haut rendement, conformément aux objectifs énergétiques et climatiques de l’UE, sans fausser indûment la concurrence dans le marché unique. Sur cette base, la Commission a conclu que la mesure était conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État.