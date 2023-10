L’UE soutiendra l’Ukraine sans les États-Unis – Borrell

Bruxelles « regrette » la décision du Congrès américain de ne pas inclure l’aide militaire à Kiev dans son projet de loi de dépenses, a déclaré le plus haut diplomate de l’UE

L’aide militaire de l’UE à l’Ukraine ne dépendra pas des décisions prises par les États-Unis, a déclaré dimanche le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, aux journalistes lors de sa visite à Kiev. Bruxelles prévoit de poursuivre et d’augmenter encore son assistance militaire aux forces ukrainiennes, a-t-il ajouté.

« Nous n’avons pas attendu le [US] décision à prendre d’augmenter nos propositions pour soutenir l’Ukraine », » a déclaré le responsable lorsqu’on l’a interrogé sur la réaction de l’UE à la suppression par le Congrès américain de l’aide militaire à Kiev de son projet de loi de dépenses à court terme adopté ce week-end.

Bruxelles regrette toujours la décision des législateurs américains « profondément et complètement » Borrell a déclaré, exprimant son espoir que « Ce ne sera pas une décision définitive et l’Ukraine continuera à bénéficier du soutien des États-Unis. »

La Commission européenne avait précédemment proposé de créer un fonds pour l’Ukraine d’une valeur de 50 milliards d’euros (52,8 milliards de dollars), a déclaré le plus haut diplomate du bloc, ajoutant qu’il avait également suggéré de créer un fonds similaire d’un montant de 20 milliards d’euros (21,13 milliards de dollars) au sein de la Facilité européenne pour la paix à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE en août.

« Voyons ce qui va se passer aux États-Unis, mais de notre côté, nous continuerons à soutenir et à accroître notre soutien. » dit le responsable. Le plus haut diplomate de l’UE a également affirmé que l’aide militaire du bloc à Kiev était « structuré en permanence » et ne dépend pas des décisions des autres nations ni des résultats des opérations ukrainiennes.

Ses commentaires interviennent dans le contexte de la poursuite de l’offensive ukrainienne, qui n’a pas réussi à apporter de changements majeurs sur les lignes de front au cours des quatre mois qui ont suivi son lancement, malgré l’aide militaire occidentale massive avant son lancement et les lourdes pertes ukrainiennes au cours de son déroulement.

« Nous sommes confrontés à une menace existentielle pour l’Europe » Borrell a affirmé, ajoutant que si Bruxelles veut que les troupes ukrainiennes soient « Pour avoir du succès, nous devons leur fournir de meilleures armes et plus rapidement. »

Il a néanmoins laissé entendre que Kiev devrait être plus reconnaissante envers les efforts du bloc. Dans certains cas, « Notre soutien n’est pas perçu comme aussi important qu’il l’est » a déclaré le plus haut diplomate de l’UE, insistant sur le fait que « c’est. » Il a ensuite déclaré que l’aide militaire totale de Bruxelles et des États membres de l’UE à l’Ukraine s’élevait à 25 milliards d’euros (26,4 milliards de dollars). Le soutien militaire, financier et humanitaire cumulé du bloc a atteint 85 milliards d’euros (89,8 milliards de dollars), a-t-il ajouté.