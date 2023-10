L’UE soupire de soulagement suite aux résultats des élections en Pologne – POLITICO

BERLIN — Les politiciens de toute l’Europe ont salué dimanche la victoire annoncée des forces d’opposition polonaises, en particulier en Allemagne, la cible favorite du parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne.

« J’espère que la Pologne deviendra un partenaire constructif et que le changement de gouvernement renforcera sa position en Europe », a déclaré Terry Reintke, député européen allemand et co-leader des Verts au Parlement européen. dit Radio allemande. «La Pologne est une démocratie extrêmement importante pour l’Europe.»

Les relations germano-polonaises ont souffert ces dernières années du fait des demandes persistantes des dirigeants du parti Droit et Justice (PiS) que l’Allemagne paie plus de 1 000 milliards d’euros en réparations de guerre.

Le sentiment anti-allemand a également alimenté la campagne électorale du parti, avec notamment des accusations régulières selon lesquelles Donald Tusk, le chef de la Coalition civique d’opposition et probablement prochain Premier ministre, était un «agent allemand.»

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a cherché à améliorer les relations l’année dernière, en se rendant à Varsovie à l’occasion de la fête nationale allemande en signe de respect envers un allié et voisin important.

Mais au lieu de saluer ce geste, les dirigeants polonais lui ont présenté un projet de loi pour crimes de guerre.

Compte tenu de cette histoire de belligérance, qui était également palpable sous le mandat de l’ancienne chancelière Angela Merkel, les hommes politiques allemands de tous bords ont appelé leur gouvernement à saisir l’occasion et à orienter leurs relations dans une nouvelle direction.

« L’Allemagne devrait lancer une initiative pour relancer les relations bilatérales en cas de changement de gouvernement », a déclaré le député social-démocrate Metin Hakverdi, membre de la commission européenne du parlement allemand. a écrit sur X, ajoutant que le renforcement de la coopération en matière de sécurité devrait être la priorité. « Dans le cadre de l’OTAN, le message devrait être le suivant : l’Allemagne se sent responsable de la sécurité de la Pologne !

Katja Leikert, députée du parti de centre-droit chrétien-démocrate allemand qui siège à la commission des relations extérieures, a déclaré que les résultats des élections « donnent de l’espoir » à l’Europe.

« Avoir à nouveau un gouvernement pro-démocratique et pro-européen à Varsovie serait d’une importance capitale pour l’Europe, surtout en cette période de crise », a-t-elle déclaré. dit sur X.

Rolf Nikel, qui a été pendant de nombreuses années la cible des positions anti-allemandes du PiS en tant qu’ambassadeur d’Allemagne à Varsovie, s’est montré encore plus expansif.

« Les électeurs polonais ont créé le printemps à la mi-octobre », a-t-il déclaré à la télévision publique allemande.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL DE POLOGNE Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

Ce sentiment a trouvé un écho à Bruxelles, où le chef de l’opposition Tusk est une personnalité bien connue, ayant été président du Conseil européen de 2014 à 2019.

Le gouvernement polonais de droite est une épine eurosceptique dans le pied de la Commission européenne, critiquant farouchement les institutions européennes à Bruxelles et votant contre la législation européenne clé.

Les responsables et experts de l’UE espèrent que le nouveau gouvernement polonais de centre-droit jouera un rôle plus constructif à Bruxelles.

« Le résultat devrait conduire à un meilleur fonctionnement de l’UE où l’UE reflète véritablement ses valeurs et ses principes, en particulier la solidarité et la responsabilité », a déclaré un diplomate européen, qui a requis l’anonymat pour s’exprimer librement sur des questions internes sensibles. «Le rejet des politiques d’extrême droite devrait servir d’exemple aux autres et, espérons-le, conduire l’UE à devenir plus forte face aux menaces géopolitiques.»

Tusk disposera d’une « formidable agence au Conseil européen », selon Mujtaba Rahman, directeur général du cabinet de conseil Eurasia Group en Europe. Il pourrait combler « une sorte de vide au sein du Conseil européen, d’un leader fort capable de faire avancer le débat », a déclaré Rahman.

Le retour de Tusk au pouvoir à Varsovie constitue également un coup de pouce pour le Parti populaire européen (PPE), la puissante alliance de centre-droit dont est également issue la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Bien que le groupe conservateur dispose du plus grand nombre de sièges au Parlement européen, ses représentants ont été chassés du pouvoir dans de grands pays de l’UE comme l’Allemagne, sapant ainsi l’influence du PPE au sein du Conseil européen où se réunissent les dirigeants de l’UE.

« [Tusk] sera le leader le plus important du PPE » au Conseil européen, a déclaré un responsable européen, également sous couvert d’anonymat. « Le PPE compte de nombreux dirigeants [the Council] – mais Tusk sera le seul issu d’un grand pays », a déclaré le diplomate.

Le résultat des élections polonaises déplace l’équilibre du Conseil vers le centre – et pourrait à terme améliorer les chances de von der Leyen de remporter un second mandat à la tête de la Commission après les élections européennes de juin prochain.

« Les bons résultats de Tusk et du PPE renforceront les chances d’une majorité centriste » entre le PPE, le centriste Renew et les Socialistes et Démocrates de centre-gauche, a déclaré Rahman.

Matthew Karnitschnig a rapporté depuis Berlin tandis que Gregorio Sorgi et Jacopo Barigazzi ont rapporté depuis Bruxelles.