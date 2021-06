L’UE soumet une proposition à l’OMC pour étendre l’offre mondiale de vaccins contre le Covid, alors que les pays exigent la renonciation aux droits de propriété intellectuelle

La proposition présentée par la Commission européenne vendredi est conçue comme une alternative à la dérogation à la propriété intellectuelle demandée par les pays en développement, en vue d’utiliser des règles flexibles de l’OMC pour améliorer l’accès équitable aux vaccins.

L’approche de l’UE vise à réduire les restrictions à l’exportation au niveau minimum requis, à encourager les fabricants de vaccins à conclure indépendamment des accords avec les pays en développement et à utiliser les règles existantes de l’OMC pour autoriser l’octroi de licences sans le consentement des titulaires de brevets.

Plus de 120 pays ont jusqu’à présent demandé que les droits de propriété intellectuelle des fabricants de vaccins Covid soient levés pour permettre aux pays les plus pauvres et en développement de produire eux-mêmes des doses.

Les États-Unis ont récemment soutenu une telle démarche ; cependant, l’UE, le Royaume-Uni et d’autres ont fait part de leurs préoccupations concernant la renonciation aux droits de propriété intellectuelle, demandant plus de temps pour analyser la proposition et bloquant toute initiative de l’OMC qui nécessiterait le soutien des 164 États membres pour procéder.

Médecins Sans Frontières (MSF) a critiqué la proposition de l’UE et son refus de soutenir une renonciation aux droits de propriété intellectuelle, accusant le bloc de ne faire pression que pour une réponse volontaire des entreprises, au lieu d’une démarche légale qui les obligerait à prendre certaines mesures.

Les responsables de l’OMC n’ont pas immédiatement répondu au plan de l’UE, mais la question devrait être discutée lors de la réunion de l’organisme international la semaine prochaine.

