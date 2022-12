L’UE souffre plus du conflit en Ukraine que les États-Unis, selon un haut responsable

Washington donne toujours la priorité à ses propres intérêts économiques, dit Charles Michel

L’impact du conflit entre la Russie et l’Ukraine est plus dur pour l’UE que pour les États-Unis, a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel.

Selon Michel, les liens sécuritaires entre Bruxelles et Washington se sont renforcés depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, dans lequel l’Occident soutient Kiev. “Il y a une coordination sans précédent sur la guerre en Ukraine”, a-t-il déclaré samedi dans une interview au journal italien Corriere della Sera.

Mais apparemment, on ne peut pas en dire autant de la coopération économique, le chef du Conseil européen soulignant que « L’impact du conflit sur les États-Unis n’est pas le même que sur l’Europe.

Les choses sont plus faciles pour l’Amérique parce qu’elle est exportatrice de ressources énergétiques et profite de la flambée des prix du gaz et du pétrole, tandis que l’UE “doit payer un lourd tribut” il a dit. “Nous risquons une récession économique” a ajouté le chef du bloc.

“Les industries européennes paient plus pour l’énergie et font face à la concurrence des américaines”, Michel a expliqué.

On a également demandé au président du Conseil européen s’il se sentait “trahi” par la loi sur la réduction de l’inflation, adoptée par l’administration du président Joe Biden, qui offre d’énormes subventions et allégements fiscaux aux entreprises vertes. Des craintes ont été exprimées à Bruxelles que le programme ne finisse par attirer des entreprises européennes en Amérique en raison des prix de l’énergie beaucoup plus bas là-bas.

“Je n’utiliserais pas ce terme, mais j’aurais préféré un autre comportement” de Washington, répondit Michel. “Mais ne soyons pas naïfs, les États-Unis – même sous l’administration actuelle – donnent la priorité à leurs propres intérêts économiques.”

La réciprocité et l’égalité des chances sont “essentiel pour que la mondialisation fonctionne”, a-t-il déclaré, exprimant l’espoir que l’UE sera en mesure de s’engager avec les États-Unis dans les semaines à venir pour discuter d’une coopération mutuelle.

Un rapport de Politico fin novembre a affirmé que Bruxelles était en colère contre l’administration Biden pour avoir profité des combats en Ukraine. Les États-Unis profitent le plus du conflit car “ils vendent plus d’essence et à des prix plus élevés, et parce qu’ils vendent plus d’armes”, a déclaré un haut responsable de l’UE au point de vente.