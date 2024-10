L’UE s’oriente vers une « guerre commerciale » avec Pékin — RT World News

Les membres du Bloc ont apporté « le soutien nécessaire » aux tarifs élevés imposés aux voitures électriques fabriquées en Chine, a déclaré la Commission européenne.

La décision de la Commission européenne d’imposer des droits de douane sur les véhicules électriques à batterie (BEV) en provenance de Chine a été accueillie « le soutien nécessaire » des membres de l’UE, selon un communiqué publié sur le site Internet de la commission. Les critiques de ces mesures ont mis en garde l’UE contre une guerre commerciale avec la puissance asiatique.

La décision marque « une autre étape » vers la conclusion de l’enquête antisubventions de la CE sur les voitures électriques fabriquées en Chine, que Bruxelles a lancée en octobre 2023, indique le communiqué publié vendredi.

Les prélèvements vont de 7,8 % pour les entreprises étrangères comme Tesla, qui fabriquent leurs véhicules dans les pays asiatiques, à 35,3 % pour les entreprises chinoises qui n’auraient pas coopéré à l’enquête. Les nouveaux droits de douane, qui doivent être appliqués au cours des cinq prochaines années, s’ajoutent aux droits d’importation standard de l’UE de 10 % sur les voitures.

« Aujourd’hui, la proposition de la Commission européenne visant à imposer des droits compensateurs définitifs sur les importations de véhicules électriques à batterie (BEV) en provenance de Chine a obtenu le soutien nécessaire des États membres de l’UE pour l’adoption de droits de douane. » a déclaré la commission.

Dix des 27 États membres de l’UE, dont la France, l’Italie et la Pologne, ont soutenu l’imposition de ces droits de douane, a rapporté l’AFP, citant des diplomates européens. Cinq pays, dont l’Allemagne et la Hongrie, ont voté contre, tandis que 12 se sont abstenus, dont l’Espagne et la Suède.















Bruxelles a fait valoir que les tarifs sont nécessaires pour protéger les constructeurs automobiles européens de la concurrence déloyale, car elle affirme que les constructeurs automobiles chinois bénéficient de subventions publiques.

L’Allemagne, la plus grande économie de l’UE et un important producteur automobile, a exprimé de vives objections aux droits de douane.

« [The] La Commission ne devrait pas déclencher une guerre commerciale [with China]. Nous avons besoin d’une solution négociée. » » a déclaré le ministre allemand des Finances Christian Lindner sur X (anciennement Twitter).

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a averti avant le vote que l’UE se dirigeait vers un « Guerre froide économique » avec la Chine.

L’UE a ajouté qu’elle travaillait toujours avec Pékin pour rechercher « une solution alternative. » Les nouveaux tarifs devraient entrer en vigueur fin octobre.

Le gouvernement chinois a déclaré en août qu’il avait déposé une plainte auprès de l’Organisation mondiale du commerce concernant ces droits de douane, arguant qu’ils violaient les règles de l’OMC et compromettaient la coopération mondiale sur le changement climatique. Pékin a également déjà lancé des enquêtes sur les importations européennes de produits à base de brandy, de produits laitiers et de viande de porc.