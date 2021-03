L’UE sonde une compensation pour la fermeture anticipée de centrales électriques alimentées au lignite en Allemagne

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer si les projets allemands de compenser les centrales électriques alimentées au lignite pour une suppression progressive plus tôt que prévu sont conformes aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, a déclaré le 2 mars le chef des lois antitrust de l’UE.

«L’élimination progressive des centrales électriques alimentées au lignite contribue à la transition vers une économie climatiquement neutre, conformément aux objectifs du Green Deal européen, a déclaré le vice-président exécutif de la Commission. Margrethe Vestageuse, en charge de la politique de la concurrence. «À cet égard, notre rôle est de préserver la concurrence en veillant à ce que les compensations accordées aux exploitants des usines pour un retrait progressif plus tôt que prévu soient réduites au minimum nécessaire. Les informations dont nous disposons actuellement ne nous permettent pas de le confirmer avec certitude, et nous allons maintenant enquêter plus avant », a-t-elle ajouté.

Selon la loi allemande sur l’élimination progressive du charbon, l’utilisation du charbon pour la production d’électricité devra être éliminée d’ici 2038, a déclaré la Commission dans un communiqué de presse.

L’Allemagne a décidé de conclure des accords avec les principaux producteurs d’électricité au lignite, RWE et LEAG, pour encourager la fermeture anticipée des centrales au lignite.

L’Allemagne a notifié à la Commission son plan d’indemniser ces opérateurs avec 4,35 milliards d’euros pour les bénéfices perdus, car ils ne peuvent pas continuer à vendre de l’électricité sur le marché, et les coûts supplémentaires de réhabilitation de la mine résultant de la fermeture prévue, a déclaré la Commission, notant que le total 4,35 milliards d’euros, 2,6 milliards d’euros sont destinés aux installations de lignite RWE situées en Rhénanie et 1,75 milliard d’euros aux installations LEAG de Lausitz.

À ce stade, la Commission estime à titre préliminaire que la mesure allemande en faveur des exploitants de lignite susmentionnée est susceptible de constituer une aide d’État. En outre, la Commission doute que la mesure soit conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, lit-on dans le communiqué de presse.

Les doutes de la Commission concernent la proportionnalité des paiements compensatoires, en particulier en ce qui concerne la compensation des bénéfices perdus, indique le communiqué de presse. Les exploitants de lignite sont indemnisés pour les bénéfices qu’ils ne peuvent plus réaliser en raison de leur fermeture anticipée. La Commission a émis des doutes sur le fait que l’indemnisation des opérateurs pour les bénéfices perdus très éloignés dans le futur corresponde au minimum requis.

La Commission a également exprimé des doutes concernant certains paramètres d’entrée du modèle utilisé par l’Allemagne pour calculer les bénéfices perdus, y compris le carburant et le CO2. De plus, la Commission a déclaré qu’elle n’avait pas reçu d’informations au niveau de l’usine, indique le communiqué de presse.

Les doutes de la Commission concernent également la proportionnalité des paiements de compensation par rapport à la compensation des coûts supplémentaires de réhabilitation des mines. Si la Commission a reconnu que les coûts supplémentaires de réhabilitation des mines résultant de la fermeture anticipée des usines de lignite pourraient également justifier une compensation pour RWE et LEAG, elle a exprimé des doutes quant aux informations reçues, en particulier sur le scénario contrefactuel utilisé dans le cas de LEAG.