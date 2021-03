Vice-président exécutif de la Commission Margrethe Vestageuse , en charge de la politique de la concurrence, a déclaré que les bourses d’électricité sont essentielles au fonctionnement efficace des marchés de l’électricité. «Le commerce de l’électricité joue un rôle important et croissant dans la gestion efficace et sûre des réseaux électriques», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il contribuait à garantir que l’électricité circule de l’endroit où elle est produite à l’endroit où elle est le plus nécessaire, au profit des consommateurs européens. «Préserver une saine concurrence entre les bourses d’électricité et entre les commerçants contribue à des signaux précis de prix et d’investissement pour les nouvelles sources d’énergie, qui sont essentiels pour l’intégration rentable des technologies renouvelables dans le mix électrique», a déclaré Vestager.

