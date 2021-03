La Commission européenne a ouvert une enquête formelle antitrust pour évaluer les éventuels comportements abusifs de la Public Power Corporation (PPC) dans le secteur grec de gros de l’électricité, en examinant si le plus grand producteur d’électricité et fournisseur d’électricité grec a faussé la concurrence et ralenti les investissements dans les énergies renouvelables, le a déclaré le chef de la fiducie le 16 mars.

«Nous comptons tous sur des marchés de l’électricité qui fonctionnent bien», a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la politique de concurrence Margrethe Vestageuse mentionné. «Aujourd’hui, nous lançons une enquête sur le comportement de PPC sur les marchés de gros de l’électricité en Grèce, qui aurait pu fausser la concurrence et ralentir les investissements dans la production d’énergie plus verte. La Grèce s’est récemment lancée dans un plan ambitieux de sortie du lignite. Assurer une concurrence efficace est le meilleur moyen de fournir une électricité à des prix compétitifs, à la fois pour les citoyens et les entreprises, ainsi que pour stimuler les investissements dans des sources d’énergie moins polluantes. »

PPC, qui est le plus grand fournisseur d’électricité au détail et en gros en Grèce, est détenu majoritairement par l’État grec. Il contrôle l’ensemble du lignite et de l’hydroélectricité ainsi que certaines des centrales de production de gaz naturel et d’énergie renouvelable. Elle est également active dans la fourniture d’énergie aux particuliers et aux entreprises, où elle détient encore plus des deux tiers des parts de marché.

La Commission s’est dite préoccupée par le fait que PPC puisse avoir restreint la concurrence sur les marchés de gros grecs de l’électricité en raison de son comportement en matière d’enchères. En particulier, compte tenu de la position de PPC tant au niveau de la vente en gros qu’au niveau de la vente au détail, il se peut qu’elle ait adopté des stratégies d’enchères prédatrices entravant la capacité des concurrents de PPC à être compétitifs sur les marchés de gros et de l’électricité connexes, a déclaré la Commission dans un communiqué de presse.

S’il est prouvé, ce comportement peut constituer une pratique prédatrice d’exclusion, qui est contraire aux règles antitrust de l’UE, en particulier sur l’abus de position dominante sur le marché, a déclaré la Commission.

L’EN a toutefois noté que l’ouverture de la procédure signifie que la Commission examinera les affaires en priorité mais ne préjuge pas de l’issue de l’enquête.

L’UE va aider le PPC de la Grèce dans la décarbonisation

Dans le même ordre d’idées, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a déclaré le 12 mars que la banque soutenait les objectifs ambitieux de durabilité et de décarbonation de PPC en investissant 50 millions d’euros dans l’émission obligataire liée au développement durable de la société.

Avec un volume d’émission total de 650 millions d’euros, l’émission contribuera à améliorer l’accès de PPC au financement en diversifiant ses sources de financement vers une nouvelle base d’investisseurs centrée sur l’environnement, le social et la gouvernance (ESG).

L’obligation comprendra un objectif de performance en matière de développement durable, PPC s’engageant à réduire les émissions de CO2 de 40% d’ici la fin de 2022. L’objectif se traduit par une réduction annuelle des émissions de CO2 de 9,2 millions de tonnes en 2022 par rapport à 2019 et constitue la décarbonation d’entreprise la plus ambitieuse. cible que la BERD a jamais soutenue dans les régions où elle investit.

Cet objectif devrait être atteint principalement en déclassant toutes les usines de lignite d’ici 2023 et en les remplaçant par une capacité d’énergie renouvelable dans le cadre d’un programme considérablement accéléré qui ajoutera 1,3 GW d’énergie principalement solaire et éolienne au portefeuille de PPC.

En tant que plus grand producteur et fournisseur d’électricité en Grèce, PPC est au cœur des efforts du pays pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. Il est également propriétaire du réseau de distribution d’électricité de la Grèce et fournisseur unique d’électricité pour ces îles grecques. non connecté au réseau national.

La société est cotée à la Bourse d’Athènes depuis 2001 et son principal actionnaire est l’État grec (51,1%), à travers la participation du Hellenic Republic Asset Development Fund et de la Hellenic Corporation of Assets and Participations.

L’obligation sera alignée sur les principes des obligations liées au développement durable (SLBP) de l’International Capital Market Association (ICMA), publiés en juin 2020, qui promeuvent la transparence, la divulgation et l’intégrité dans le développement des marchés obligataires verts et liés au développement durable. Il s’agira également de la première obligation liée au développement durable dans les régions où la BERD investit.

En 2020, la BERD a accordé un prêt non garanti de premier rang de 160 millions d’euros à PPC pour aider à faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19. L’installation répond aux besoins en fonds de roulement de PPC à un moment de volatilité des paiements des clients et renforce la résilience du secteur de l’électricité.

«Nous sommes très fiers de soutenir le retour de PPC sur les marchés des capitaux avec un nouvel instrument de financement durable qui sous-tend une stratégie ambitieuse de décarbonisation et de transformation», Directeur régional de la BERD, Énergie Europe du Sud-Est George Gkiaouris mentionné. «Il s’agit de la première émission d’obligations liée à la durabilité dans la région de la BERD avec un effet de démonstration plus large. La transaction envoie un signal important que l’accès au financement pour les services publics à forte intensité énergétique dépend de plus en plus d’un engagement en faveur de la décarbonisation et de la durabilité », a-t-il ajouté.

La BERD a commencé à investir temporairement en Grèce en 2015 pour soutenir la reprise économique du pays. À ce jour, la Banque a investi plus de 4,2 milliards d’euros dans plus de 70 projets dans les secteurs des entreprises, des finances, de l’énergie et des infrastructures en Grèce.