L’UE signe un accord avec Novavax pour jusqu’à 200 millions de vaccins contre le Covid-19 dans le but de diversifier son portefeuille de vaccins

Dans un communiqué publié mercredi, l’exécutif de l’UE a annoncé l’accord avec la société de biotechnologie américaine. Dans le cadre du nouvel accord, les États membres pourront acheter 100 millions de doses de vaccin Novavax, avec la possibilité d’acheter 100 millions supplémentaires de 2021 à 2023.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l’accord comme un renforcement supplémentaire du bloc « large portefeuille de vaccins ».

Alors que les variantes se répandent, nous devons rester vigilants. Nous avons approuvé un nouveau contrat avec @Novavax pour 200 millions de doses de son vaccin, qui est déjà testé avec succès contre des variantes. Avec notre large portefeuille de vaccins, nous protégeons les Européens et aidons à vacciner le monde. pic.twitter.com/3IQ2692CAz – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 4 août 2021

« Alors que de nouvelles variantes de coronavirus se propagent en Europe et dans le monde, ce nouveau contrat avec une entreprise qui teste déjà avec succès son vaccin contre ces variantes est une garantie supplémentaire pour la protection de notre population », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, a fait écho aux commentaires de von der Leyen, soulignant que le bloc « continuer à travailler sans relâche pour garantir que nos vaccins continuent d’atteindre les citoyens en Europe et dans le monde, pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible. »

Malgré l’accord, le jab Novavax Covid-19 n’a pas encore reçu le feu vert de l’EMA pour une utilisation dans tout le bloc.

L’annonce de l’accord intervient après que l’UE a atteint son objectif de vacciner au moins 70 % de sa population avec une dose d’un vaccin Covid-19 d’ici la fin juillet. Le bloc estime qu’il est également en passe de vacciner complètement le même pourcentage de ses citoyens membres d’ici la fin de l’été.

Novavax a publié à la mi-juin les données de ses essais de phase trois, menés aux États-Unis et au Mexique, montrant que le vaccin est efficace à 90,4 % contre le coronavirus. L’étude, avec près de 30 000 participants volontaires, a révélé que le vaccin était efficace à 93 % contre les variantes Alpha et Beta de « l’intérêt » et « préoccuper. »

Des essais cliniques de troisième étape menés au Royaume-Uni en janvier ont révélé que l’efficacité du vaccin était légèrement inférieure à 89,3%, mais affichait toujours un taux de protection élevé.

COVAX, un programme international qui vise à atténuer les inégalités en matière de vaccins en facilitant la distribution de doses aux pays à faible revenu, a signé un accord avec Novavax en mai pour 350 millions de vaccins.

